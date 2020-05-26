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    «Эрцгебирге» и «Дармштадт» много не забьют?

    «Эрцгебирге» — «Дармштадт». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Второй Бундеслиги 26 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эрцгебирге» — «Дармштадт»
    Футболисты «Дармштадта»
    В 28 туре Второй Бундеслиги «Эрцгебирге» примет «Дармштадт». Матч состоится 26 мая в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Эрцгебирге» — «Дармштадт».

    «Эрцгебирге»

    «Эрцгебирге» занимает шестое место с 37 очками и отстает от соперника на один пункт.

    После перерыва команда провела два беспроигрышных поединка. Сначала была победа дома над «Зандхаузеном» со счетом 3:1. После этого коллектив сыграл на выезде вничью с «Нюрнбергом» (1:1).

    «Эрцгебирге» имеет один из лучших показателей в турнире по выступлениям дома. В 13 играх клуб набрал 30 очков и проиграл всего одну встречу.

    «Дармштадт»

    «Дармштадт» опережает хозяев на один пункт и занимает пятое место. Клуб всего в шести очках от переходной зоны, которая позволяет побороться за путевку в Бундеслигу 1.

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    В отличие от оппонента, «Дармштадт» проиграл первую встречу после карантина. Обидчиком выступил «Карлсруэ» (2:0). 23 мая коллектив исправился и одержал разгромную победу над «Санкт-Паули» со счетом 4:0.

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    Прогноз и ставки

    По мнению букмекеров, оба соперника равны по силам. Об этом говорят коэффициенты на матч — 2.60 и 2.75 соответственно.

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    «Дармштадт» выиграл 3 из 4 очных встреч, но все победы были дома. В одном случае была ничья и как раз в Ауэ. Напомним, что в ноябре была зафиксирована победа гостей со счетом 1:0.

    Учитывая плотность в таблице и результат прошлой встречи, ждем меньше трех голов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 за 1.83. 0

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    «Эрцгебирге» — «Дармштадт». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Второй Бундеслиги 26 мая 2020 года. Прогноз на «Эрцгебирге» — «Дармштадт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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