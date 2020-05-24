«Шальке» — «Аугсбург». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч Бундеслиги 24 мая 2020 года

В 27 туре немецкой Бундеслиги «Шальке» примет у себя дома «Аугсбург». Матч состоится на арене «Велтинс Арена» 24 мая в 14:30 по мск. Прогноз на «Шальке» — «Аугсбург».

«Шальке»

«Шальке» идет восьмым в турнирной таблице чемпионата Германии с 37 набранными очками.

На счету «горняков» девять побед, десять ничьих и семь поражений в 26 сыгранных турах.

Примечательно, что в национальном первенстве команда Давида Вагнера не побеждала с середины января, проиграв за этот период «Баварии» (0:5), «РБ Лейпцигу» (0:5), «Кельну» (0:3) и «Боруссии» Дортмунд (0:4).

Лучший бомбардир «Шальке» Амин Харит, забивший шесть голов в сезоне, не поражал ворота соперников в 14 последних матчах Бундеслиги.

«Аугсбург»

Этот футбольный клуб из одноименного города занимает сейчас восьмую строчку в турнирной таблице немецкого первенства. За 26 туров команда сумела набрать 37 очков.

2020 год начался для «Аугсбурга» удачно. На старте второго круга подопечные Мартина Шмидта уступили «Боруссии» Д (3:5), а затем они всухую проиграли «Униону» (0:2).

Первая же победа этого коллектива была зафиксирована 1 февраля. В тот день «Фуггеры» в родных стенах одержали верх над «Вердером» (2:1). В следующей встрече «Аугсбург» проиграл «Айнтрахту» (0:5).

15 февраля коллектив расписал мировую с «Фрайбургом» (1:1), после чего остался без набранных очков в противостояниях с «Байером» (0:2), «Боруссией» М (2:3) и «Баварией» (0:2).

После возобновления чемпионата клуб снова проиграл — «Вольфсбургу» дома (1:2)

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех гостей оценивается в 3,60, ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Шальке» выиграет, и обе команды забьют за 3,80. 0