«Шагадам» — «Небитчи». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Туркмении по футболу 18 мая 2020 года

В понедельник, 18 мая, «Шагадамом» на своем поле сыграет с «Небитчи» в девятом туре чемпионата Туркмении по футболу. Встреча начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Шагадам» — «Небитчи».

«Шагадам»

Перед стартом девятого тура, «Шагадам» с 12 набранными очками разместился на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая всего два пункта третьей строке.

На данный момент у клуб из Туркменбашы 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой сперва состоялось три выигрыша, а затем была зафиксирована ничья.

Все виктории были одержаны с одинаковым счетом по 1:0: дома над «Мервом» и «Копетдагом», а также в гостях над «Энергетиком». Мировая пришлась на встречу минувшего тура с «Ашхабадом» (1:1) на выезде.

На своей арене «приморцы» в этом чемпионате еще не проигрывали, одержав две виктории при двух ничейных результатах, разница забитых и пропущенных — 3:1.

«Небитчи»

«Небитчи» после восьми проведенных матчей набрал всего шесть очков, которые позволяют команде находится на шестой позиции из восьми участников.

В своей последней игре клуб из Балканабада в родных стенах был повержен «Ахалом» со счетом 1:2, а туром ранее сенсационно дома обыграл 1:0 «Алтын Асыр».

Этой викторией он прервал 4-матчевую проигрышную серию, в которой смог забить три гола, а пропустил в этих поединках аж десять мячей.

Все прогнозы на футбол

Все четыре выездные матча текущего первенства «Небитчи» проиграл с общим счетом 2:10.

В прошлом сезоне «Шагадам» выиграл у «Небитчи» три поединка (2:1, 3:0 и 2:1) при одной мировой (1:1). В этом первенстве «Небитчи» дома переиграл «Шагадам» — 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шагадама» предлагают — 1.45.

На викторию «Небитчи» дают — 7.10, ничья оценена — в 4.35.

«Шагадам» набрал неплохую форму, и, скорее всего, одолеет неубедительный в гостях «Небитчи» с разницей в несколько мячей. Наши прогноз и ставка: победа «Шагадама» с форой (-1). 0