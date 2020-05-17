«Соннам» — «Инчхон Юнайтед». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Южной Кореи 17 мая 2020 года

Во втором туре чемпионата Южной Кореи «Соннам» будет принимать «Инчхон Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Танчен» 17 мая. Начало встречи — в 13:00 мск. Прогноз на «Соннам» — «Инчхон Юнайтед».

«Соннам»

Представители одноименного города в Южной Корее закончили прошлый чемпионат на девятой позиции. Набрав 38 очков, они попали в группу вылета, но сохранили место в К-Лиге 1.

В стартовом туре текущего розыгрыша первенства подопечные Ким Нам Иля переиграли новичка турнира «Кванджу» — 2:0.

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В выездной встрече на «Кванджу Ворлд Кап» «пегасы» усилиями Ян Дон Хена оформили комфортное преимущество в два гола на 12-й минуте.

Эта победа позволила команде Ким Нам Иля замкнуть топ-4 в списке лидеров чемпионата Южной Кореи после первого тура.

«Инчхон Юнайтед»

Команда, находящаяся в Инчхоне, прошлый сезон провела ужасно. В 33 поединках она набрала всего 26 баллов и финишировала предпоследней в турнирной таблице.

Но, сумев сохранить прописку, черно-синие начали новый путь в чемпионате с ничьей в противостоянии с «Тэгу».

В родных стенах коллектив Ю Сан Чхоля обошелся без забитых голов — 0:0. В данном поединке «журавли» нанесли 9 ударов по воротам «Тэгу», но только 3 выстрела пришлись в створ.

Ничейный исход подарил «Инчхон Юнайтед» 1 балл и шестую строчку в турнирной таблице. Это последнее место, позволяющее пройти в плей-офф.

Прогноз и ставки

На победу «Соннама» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 3.15, а на победу «Инчхон Юнайтед» — 3.55.

На стадионе «Танчен» хозяева должны чувствовать себя увереннее. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Соннама» больше 1 с коэффициентом 1.67. 0