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    Команды много не забьют

    «Энергетик» — «Шагадам». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Йокары-лиги 9 мая 2020 года

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    Прогноз на «Энергетик» — «Шагадам»
    «Шагадам»
    В 7 туре туркменской Йокары-лиги «Энергетик» на своем поле встретится с «Шагадамом». Начало поединка в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Энергетик» — «Шагадам».

    «Энергетик»

    После 6 матчей чемпионата «Энергетик» занимает предпоследнюю седьмую строчку с пятью баллами. У команды 3 поражения, две ничьи и только одна победа.

    Единственные три очка клуб набрал 20 апреля в матче с «Небитчами», в котором хозяева одержали победу со счетом 1:2. Пятью днями позже «Энергетик» добился ничьей с «Алтын Асыром» (1:1). 5 мая коллектив потерпел поражение в игре с «Ахалом» (2:0).

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    В шести турах у команды было только два домашних поединка. По статистике домашних встреч сейчас «Марыйский велаят» находится на последнем месте в турнире.

    «Шагадам»

    На данный момент «Шагадам» занимает пятое место в турнирной таблице с восемью очками. В отличие от соперника, гости выиграли два матча из шести и по столько же раз играли вничью и проигрывали.

    Команда подошла к этой встрече с 2-матчевой победной серией. Речь идет о победе над «Мервом» со счетом 1:0 и «Копетдагом» с аналогичным результатом.

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    • Последнее поражение «приморцы» терпели 20 апреля во встрече с «Ахалом». Там клуб проиграл со счетом 2:0.

    Добавим, что «Шагадам» проиграл два гостевых поединка этого сезона подряд, не забив при этом ни одного мяча.

    Прогноз и ставки

    В четырех очных встречах преимущество находится на стороне гостей. Они выиграли дважды и два раза была ничья. После двух разгромных побед 4:1 и 1:3 была установлена нулевая ничья.

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    Букмекеры дают 2.22 на «Шагадам», тогда как 3.32 они поставили на победу «Энергетика». Ничья сопровождается коэффициентом 3.05.

    Ожидаем «низового» матча. Каждой команде нужны очки, поэтому много голов не ждем. Коллективы пока что не блещут результативностью и наш прогноз — обе не забьют и ТМ 2.5 за 1.86. 0

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    «Энергетик» — «Шагадам». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Йокары-лиги 9 мая 2020 года. Прогноз на «Энергетик» — «Шагадам». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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