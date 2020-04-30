Когда вернется большой футбол? Прогноз (к. 1.85) и ставки на даты возобновления европейских футбольных чемпионатов

Большинство спортивных турниров во всем миру приостановлено из-за глобальной пандемии коронавируса и перспективы продолжения спортивных сезонов продолжают оставаться туманными. Прогноз на Когда вернется большой футбол.

Вирус COVID-19 шагает по миру с разной скоростью и это влияет на футбол. Так, в Китае уже готовятся к новому футбольному сезону, а в Германии начали тренировки.

Испания планирует доиграть сезон, а в Англии на этот счет не уверены. В России пандемия пока делает первые шаги и возобновится ли сезон РПЛ — непонятно.

УЕФА дал всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу.

Все футбольные трансферы

Не все последовали этой рекомендации — сезон был завершен в чемпионате Бельгии и в низших дивизионах чемпионатов Англии и Шотландии. УЕФА грозит ренегатам отлучением от еврокубков, поэтому пока никто из топ-лиг не следует их примеру.

УЕФА не возражает против того, чтобы провести матчи еврокубков одновременно с играми в чемпионатах, но многие клубы настаивают на том, чтобы доиграть чемпионаты, а затем переключиться на еврокубки.

Завершение еврокубков в конце августа позволит доиграть национальные первенства, а также дает определенную гарантию того, что к этому моменту европейские страны отменят ограничения, и команды смогут беспрепятственно перемещаться по Европе.

Прогнозы и ставки

Перенесенные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов предлагается провести 7-8 августа, а дальнейшие игры — каждые три дня с тем, чтобы финал состоялся 29 августа.

График УЕФА выглядит довольно выполнимым. Тем же, кто не верит, что команды сумеют уложиться в него, букмекеры дают коэффициент 2,00.

Финал Лиги Европы планируют провести 26 августа — и это выглядит довольно реальным, если, конечно, футбол к тому времени не только вернется в национальные первенства, но и первенства эти будут доиграны. Для тех, кто не верит в осуществимость этого — коэффициент 2,00.

Как сообщила пресс-служба РПЛ, чемпионат России планирует возобновить в любую неделю в период с середины июня по середину июля.

Учитывая, что пандемия в России еще только неспешно набирает обороты, вероятность того, что на 1 июля сезон еще не возобновится — велика. Для тех, кто верит в возвращение футбола до 15 июня — коэффициент 2,35, а до 1 июля — 1,90.

Как сообщает Sky Sports, план календаря АПЛ выглядит так — сезон будет возобновлен не раньше, чем 8 июня. Ожидается, что все оставшиеся матчи (9-10) могут быть сыграны в течение пяти недель.

Карантин в Англии продлится еще как минимум три недели, до 7 мая. Для тех, кто верит, что англичане сумеют начать то 15 июня — коэффициент 1,85. Для тех кто не верит, что успеют и к 1 июля — 2,50.

Гендиректор Бундеслиги Кристиан Зайферт в интервью The New York Times заявил, что матчи чемпионата должны стартовать уже в мае и завершиться к 30 июня.

Встречи будут проводиться без зрителей. На стадионах смогут присутствовать не более 239 человек, в число которых войдут арбитры, игроки, члены тренерских штабов, медики, и прочие причастные.

Проблема в том, что после этого в Германии запретили массовые мероприятия до 31 августа. 23 апреля пройдет собрание клубов Бундеслиги.

Для тех, кто считает, что они найдут выход и начнут до 15 июня — коэффициент 1,50. Для тех, кто верит, что начнут до 1 июля — 1,35.

Во Франции хотят возобновить чемпионат без зрителей — уже 3 или 17 июня. Боссы Лиги 1 решили начать следующий сезон 23 августа, поэтому оставшиеся туры необходимо доиграть к 25 июля.

При этом, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что строгий карантин продлевается до 11 мая, а массовые мероприятия не будут проводиться до середины июля.

Так что перспектив возобновления чемпионата Франции до 15 июня нет, несмотря на коэффициент 2,35. На то, что сезон возобновится до 1 июля дают коэффициент 1,90.

В Испании до недавнего времени даже не были уверены, что возобновят сезон. Успел даже разгореться скандал из-за распределения мест в еврокубки. Тем не менее, футбольные чиновники пришли к соглашению — доиграть.

Вот только когда — неясно. Карантин в Испании продлен до 9 мая, клубы не проводят тренировки и вряд ли Примера возобновится до 15 июня (тем, кто верит в успех — коэффициент 2.0). Тем, кто не верит в возобновление и до 1 июля — тоже коэффициент 2.0.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора подтвердил намерение возобновить тренировки в стране с 4 мая. Совет Серии А предложил возобновить сезон в конце мая ответными полуфинальными матчами Кубка страны.

Игры 1/2 финала «Ювентус» — «Милан» и «Наполи» — «Интер» предлагается провести 27 и 28 мая, а чемпионат возобновить 31-го числа с тем, чтобы доиграть сезон до 2 августа.

Все прогнозы на футбол

Для тех, кто верит, что итальянцы сумеют уложиться в график до 15 июня — коэффициент 1,85. Для тех, кто считает, что не справятся и до 1 июля — 2,50. 0