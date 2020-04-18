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    Удержит ли «Торпедо-БелАЗ» лидерство после выезда в Борисов?

    БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 18 апреля 2020 года

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    Прогноз на БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»
    «Торпедо-БелАЗ»
    В 5-м туре чемпионата Белоруссии борисовский БАТЭ на своем поле примет жодинский «Торпедо-БелАЗ». Матч пройдет 18 апреля на «Борисов-Арене». Начало — в 20:00 мск. Прогноз на БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 18 Апреля 2020 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 20:00 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
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    БАТЭ

    Борисовский клуб в прошлом сезоне впервые за много лет не сумел стать чемпионом страны, уступив золото брестскому «Динамо» и финишровав вторым с 70 очками и разницей мячей 61-21.

    Клуб из Борисова начал сезон с матчей 1/8 финала Кубка Белоруссии. Команде удалось выйти в четвертьфинал, обыграв минское «Динамо» по итогам двух встреч (2:1 и 3:2).

    Cтартовый матч чемпионата завершился неожиданным выездным поражением со счетом 1:3 от «Энергетика-БГУ», который в прошлом сезоне финишировал у зоны стыковых матчей.

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    Во втором туре БАТЭ проиграл на выезде мозырьской «Славии» (1:2), впервые в своей истории потерпев два поражения на старте сезона.

    В 3-м туре борисовский клуб на своем поле одолел брестский «Рух» (1:0), а затем снова проиграл на выезде «Славии» (0:1), на этот раз в первом матче 1/4 финала Кубка Белоруссии.

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  • 14/04/2020

    • В последнем матче БАТЭ в гостях разгромил «Минск» (3:0) и с 6 очками и разницей мячей 6-5 занимает 8 место в таблице чемпионата Белоруссии.

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо» финишировало в прошлом чемпионате Белоруссии на шестой позиции с 45 очками и разницей мячей 41-36

    «Автозаводцы» неудачно провели свои поединки в Кубке страны, дважды уступив в 1/8 финала солигорскому «Шахтеру»: 0:1 на своей территории и 0:2 в гостях.

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  • Вчера

    • В первенстве страны жодинцы начали бодро и дважды минимально победили по 1:0. На старте турнира дружина Юрия Пунтуса взяла реванш у «горняков», выиграв в Солигорске, а затем дома оказалась сильнее «Белшины».

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    В 3-м туре команда гостила у минского «Динамо» и уступила — 0:2. А в последнем матче жодинский клуб дома справился с «Энергетиком-БГУ» (2:0).

    В турнирной таблице чемпионата «Торпедо» набрало 9 очков и делит 1-3 места с «Городеей» и «Энергетиком-БГУ», обгоняя их по разнице мячей (4-2).

    Все футбольные трансферы

    В прошлом сезоне «Торпедо» дважды уступило БАТЭ (1:4 на выезде и 1:2 дома). В Борисове жодинцы проиграли три последних матча, а победу последний раз одержали в 2016 году.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа БАТЭ — 1.44, победа «Торпедо» — 7.20, ничья — 4.30.

    После осечки на старте, можно ожидать, что БАТЭ на своем поле не упустит победу, по крайней мере в первом тайме — борисовчане забивают быстрые голы в этом сезоне даже в проигранных матчах.

    Вряд ли матч будет очень результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,77 и «Обе забьют — нет» за 1,60. 0

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    БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 18 апреля 2020 года. Прогноз на БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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