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    «Слуцк» — «Динамо-Брест». Прогноз и ставки на матч чемпионата Белоруссии 28 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Слуцк» — «Динамо-Брест»
    «Динамо» в первом туре потеряло очки
    В субботу, 28 марта, «Слуцк» будет принимать «Динамо-Брест» в рамках второго тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии. Начало матча — в 13:00 мск. Прогноз на «Слуцк» — «Динамо-Брест».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 28 Марта 2020 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 13:00 Динамо Брест Динамо Брест
  • Брест
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.70
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.42
  • Ставка!
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    «Слуцк»

    Команда из одноименного города заняла лишь 11-е место в предыдущем сезоне чемпионата Белоруссии, опередив только на четыре пункта зону переходных матчей.

    В том первенстве «сахарные» победили в девяти играх из 30, семь раз сыграли вничью и 14 встреч проиграли, забив 29 мячей при 46 пропущенных.

    Команда сумела сохранить свой костяк, и даже сделала ряд покупок. Межсезонье она провела блестяще, ни разу не проиграв. В восьми спаррингах было одержано четыре победы при четырех ничейных исходах.

    В стартовом туре нового сезона «Слуцк» принимал «Славию-Мозырь» и одержал победу со счетом 3:1. При этом хозяева дожали соперника благодаря дублю Артема Сердюка только после того, как гости остались в меньшинстве.

    «Динамо-Брест»

    «Динамо-Брест» в прошлом сезоне прервало многолетнюю гегемонию БАТЭ и завоевало титул. Команда набрала 75 очков и квалифицировалась в отборочный раунд Лиги чемпионов.

    До старта сезона команда одержала две победы подряд в товарищеских встречах. Были обыграны «Тобол» и «Каспий» со счетом 1:0.

    Клуб стартовал в этом году с победы в Суперкубке Белоруссии, обыграв «Шахтер» Солигорск со счетом 2:0.

    Далее были два поединка 1/4 финала Кубка Беларуси с «Ислочью». Оба поединка завершились без голов, а в серии пенальти команда из Бреста все-таки прошла дальше — 5:3.

    Старт сезона в чемпионате показал, что динамовцы пока не могут найти свою игру. Дома коллектив с трудом избежал поражения против клуба «Смолевичи-СТИ» — 1:1. Стоит отметить, что главными звездами коллектива являются украинцы — бывшие игроки киевского «Динамо» Артем Милевский и Евгений Хачериди, а также полузащитник Александр Нойок. Много зависит от их игровой формы.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо-Брест» — 1.42, победа «Слуцка» — 7.90, ничья — 4.50.

    Здесь довольно интересная ситуация. Чемпион не имеет права терять очки во втором туре подряд на старте сезона, однако команда только набирает форму, а «Слуцк» не выглядит мальчиками для битья. Стоит воспользоваться огромным коэффициентом на хозяев. Предлагаем поставить на победу «Слуцка» с форой +1 гол за 2.18. 0

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