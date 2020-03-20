«Динамо» Брест — «Смолевичи». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 20 марта 2020 года

В первом туре белорусской Высшей лиги состоится поединок между брестским «Динамо» и «Смолевичами». Матч пройдет 20 марта. Начало в 18:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Брест — «Смолевичи».

«Динамо» Брест

«Динамо» Брест выиграло прошлогодний турнир. Команда набрала 75 очков и квалифицировалась в отборочный раунд Лиги чемпионов. Также клуб стартовал в этом году с победы в Суперкубке Белоруссии, обыграв «Шахтер» Солигорск со счетом 2:0.

До старта сезона команда одержала две победы подряд в товарищеских встречах. Были обыграны «Тобол» и «Каспий» со счетом 1:0.

Таким образом, хозяева не проигрывают уже 5 поединков. В двух прошлых матчах «Динамо» сыграло вничью с «Ислочью» (0:0 и 0:1 п) в Кубке.

Отметим, что в прошлый раз команда впервые взяла трофей чемпионата. До этого три раза подряд клуб финишировал за пределами тройки лидеров.

«Смолевичи»

Для гостей это дебютный матч в новом сезоне. «Смолевичи» вышли из Первой лиги, заняв там второе место с 64 очками.

Перед сезоном команда провела четыре товарищеских матча. В последних двух были поражения от «Немана» (2:0) и «Волны» (1:0).

Помимо этого «Смолевичи» обыграли «Ислочь» 0:3 и со счетом 1:2 выиграли у «Витебска».

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Стоит добавить, что в прошлом сезоне коллектив потерпел лишь одно выездное поражение в рамках Первой лиги Белоруссии.

Прогноз и ставка

Нет сомнений в том, что «Динамо» сможет выиграть. Команда хорошо начала сезон, причем так же, как его и закончила.

Гости же новички, поэтому вряд ли им удастся серьезно потрепать нервы новоиспеченным чемпионам, которые прервали гегемонию БАТЭ.

Коэффициенты даются следующие: 1.14 на «Динамо», 19.5 на гостей и 6.90 на ничью. Мы предлагаем поставить на то, что «Динамо» выиграет и не пропустит. Коэфф составляет 1.69. 0