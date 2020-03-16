КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне«Атлетико» незаслуженно критикуют за его стиль Футбол на карантинеСпорт vs коронавирус. Хроника 15 марта Коронавирус парализовал футболУЕФА, футбол и коронавирус. Ответы на главные вопросы
  • 07:00
    • Ли проиграл Оливейре удушающим приемом на UFC Fight Night 170
  • 01:03
    • Кубок ПФЛ отменили из-за коронавируса
  • 00:40
    • «Барселона» договорилась с Лаутаро
  • 00:14
    • Бой Хабиба и Фергюсона под угрозой срыва
  • 23:55
    • ПСЖ готов расстаться с Неймаром, но не намерен отдавать Мбаппе
  • 23:50
    • СМИ: Серия А возобновится в начале мая
  • 22:19
    • УЕФА может провести Евро-2020 в декабре
    Все новости спорта

    Кто сможет отдалиться от опасной зоны?

    «Тамбов» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России по футболу 16 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Тамбов Прогнозы на Крылья Советов Календарь РПЛ
    Прогноз на «Тамбов» — «Крылья Советов»
    Антон Зиньковский
    В понедельник, 16 марта, «Тамбов» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Нижнем Новгороде, начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Тамбов» — «Крылья Советов».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
    •

    «Тамбов»

    «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 22 очка.

    «Волки» одержали шесть побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 11 поражений в национальном первенстве.

    После зимнего перерыва команда Сергея Первушина разошлась миром с «Рубином» (0:0) и уступила московскому «Динамо» (0:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    Серьезных кадровых проблем у «Тамбова» на данный момент нет.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» расположились на 12-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лини с 22 баллами.

    На счету самарской команды те же шесть побед, четыре ничьи и 11 поражений, что и у «Тамбова».

  • УЕФА, футбол и коронавирус. Ответы на главные вопросы
  • Пандемия коронавируса поставила под угрозу продолжение сезона во всем мировом футболе
  • Вчера

    • Этой весной подопечные Миодрага Божовича поделили очки с «Оренбургом» (1:1), а также одолели казанский «Рубин» (1:0).

    У «Крыльев Советов» после травмы восстанавливается Максим Канунников. Дисквалификацию отбывает Антон Зиньковский.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Тамбова» — 2.65, победа «Крыльев Советов» — 2.90, ничья — 3.00.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    В конце февраля на Кубке ФНЛ «волки» разгромили своего ближайшего соперника 4:1, но все-таки статус той встречи говорит нам о том, что воспринимать результат всерьез не стоит.

    Да, «Тамбов» неплохо поработал на трансферном рынке, усилив состав, но подавляющего преимущества над самарцами все равно не имеет.

    Подопечные Миодрага Божовича достойно смотрелись в меньшинстве на фоне «Оренбуга», а также проявили бойцовские качества в Казани. Ждем от них очередной сильной игры. Наши прогноз и ставка — «победа "Крыльев Советов" с форой 0» за 2.00.

    Еще один вариант — «обе команды забьют: нет» за 1.74. Самарцы забивают не так много голов, да и «Тамбов» пока не отличался точными ударами в этом году, так что вряд ли стоит ждать голевой феерии. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Завершение эпохи в «Тоттенхэме». Лондонцы бесславно вылетели из Лиги чемпионов
    • 14:03 11/03/2020     Игроки «Ростова»
  • Две красные и три пенальти. «Ростов» дома обыграл ЦСКА
    • 18:38 09/03/2020     Марсьял
  • «Манчестер Юнайтед» прошел поворотный пункт к возрождению
    • 05:39 11/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Тамбов» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России по футболу 16 марта 2020 года. Прогноз на «Тамбов» — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
    Тоже интересно
    Джордан Ларссон Футбол «Спартак» стремится вверх. Но играет как аутсайдер«Красно-белые» с трудом обыграли «Оренбург» Вчера в 20:180
  • 21:32
    • КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
  • 21:06
    • «Рубин» в меньшинстве обыграл «Арсенал»
  • 20:55
    • «Ман Сити» отпустит Мареза по окончанию сезона
    Зурико Давиташвили Футбол Слуцкий открыл счет победам с «Рубином». Команда покинула зону вылетаПресса и комментарии о матче «Арсенал» — «Рубин» 01:110
  • Экспресс дня

  • Кто выиграет битву в Ростове за место в топ-3 РПЛ?
  • 4.73
    •
  • 08:25
    • Широков: «Спартак» был сильнее «Оренбурга» только в реализации моментов
  • 08:09
    • «Ливерпуль» намерен летом продать четырех игроков
  • 07:54
    • Радченко: «Зенит» почти обеспечил себе чемпионство
    Сергей Семак Футбол Катком по «Уралу». «Зенит» одержал разгромную победуПресса и комментарии о матче «Зенит» — «Урал» Вчера в 23:310
  • 18:41
    • «Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
  • 18:22
    • «Зенит» отправил в ворота «Урала» семь мячей
  • 17:45
    • РПЛ сделала заявление по возможной остановке чемпионата
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие