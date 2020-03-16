«Тамбов» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России по футболу 16 марта 2020 года

«Тамбов»
«Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 22 очка.
«Волки» одержали шесть побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 11 поражений в национальном первенстве.
После зимнего перерыва команда Сергея Первушина разошлась миром с «Рубином» (0:0) и уступила московскому «Динамо» (0:1).
Серьезных кадровых проблем у «Тамбова» на данный момент нет.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» расположились на 12-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лини с 22 баллами.
На счету самарской команды те же шесть побед, четыре ничьи и 11 поражений, что и у «Тамбова».
Этой весной подопечные Миодрага Божовича поделили очки с «Оренбургом» (1:1), а также одолели казанский «Рубин» (1:0).
У «Крыльев Советов» после травмы восстанавливается Максим Канунников. Дисквалификацию отбывает Антон Зиньковский.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Тамбова» — 2.65, победа «Крыльев Советов» — 2.90, ничья — 3.00.
В конце февраля на Кубке ФНЛ «волки» разгромили своего ближайшего соперника 4:1, но все-таки статус той встречи говорит нам о том, что воспринимать результат всерьез не стоит.
Да, «Тамбов» неплохо поработал на трансферном рынке, усилив состав, но подавляющего преимущества над самарцами все равно не имеет.
Подопечные Миодрага Божовича достойно смотрелись в меньшинстве на фоне «Оренбуга», а также проявили бойцовские качества в Казани. Ждем от них очередной сильной игры. Наши прогноз и ставка — «победа "Крыльев Советов" с форой 0» за 2.00.
Еще один вариант — «обе команды забьют: нет» за 1.74. Самарцы забивают не так много голов, да и «Тамбов» пока не отличался точными ударами в этом году, так что вряд ли стоит ждать голевой феерии. 0