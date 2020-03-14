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    Победит ли «Лестер» в третьем матче кряду?

    «Уотфорд» — «Лестер». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч АПЛ 14 марта 2020 года

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    Прогноз на «Уотфорд» — «Лестер»
    Харви Барнс
    В 30 туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Викаридж Роуд» 14 марта. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Марта 2020 года
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    «Уотфорд»

    Команда из одноименного города сумела покинуть зону борьбы за выживание. Теперь она идет 17 в турнирной таблице чемпионата Англии с 27 набранными баллами.

    После вылета из Кубка страны от «Транмир Роверс» в дополнительное время (1:2) «Уотфорд» успел принять участие в пяти встречах в АПЛ.

    И победить коллективу Найджела Пирсона удалось всего раз. Но сперва «шершни» потерпели поражение от «Эвертона» (2:3), разошлись миром с «Брайтоном» (1:1) и уступили МЮ (0:3).

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    29 февраля «Уотфорд» завоевал три очка, всухую обыграв «Ливерпуль» (3:0). 7 марта «желтая армия» на выезде оказалась слабее «Кристал Пэлас» (0:1).

    «Лестер»

    Представители Лестера в турнирной таблице АПЛ замыкают тройку сильнейших. За 29 матчей эта команда набрала 53 балла. От второй позиции она отстает на три пункта.

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    • До недавнего времени «Лестер» не мог победить в течение пяти матчей. Все началось с поражения 28 января от «Астон Виллы» в полуфинале Кубка лиги (1:2). По сумме двух встреч «лисы» уступили «львам» со счетом 2:3.

    Затем в АПЛ подопечные Брендана Роджерса сыграли вничью с «Челси» (2:2) и «Вулверхэмптон» (0:0). А чуть позже синие остались без очков в противостояниях с «Ман Сити» (0:1) и «Норвичем» (0:1).

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    4 марта «Лестеру» удалось выпутаться из полосы неудач. В тот день команда одолела «Бирмингем» в Кубке Англии (1:0). 8 марта «лисы» разнесли «Астон Виллу» в чемпионате (4:0).

    Прогноз и ставки

    На победу «Уотфорда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,28, на ничью — 3,62, а на победу «Лестера» — 2.24.

    В поединке двух команд, которые выступают сейчас нестабильно, может произойти все. Но на «Викаридж Роуд» гости попытаются заработать очки, чтобы не подпустить к себе конкурентов за место в Лиге чемпионов. Наши прогноз и ставка на матч — «Лестер» победит хотя бы в одном тайме за 1,68. 0

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