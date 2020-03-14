«Боруссия» Д — «Шальке». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Бундеслиги 14 марта 2020 года

В 26 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д будет принимать «Шальке». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 14 марта. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Шальке».

«Боруссия» Д

За 25 туров чемпионата Германии эта команда завоевала 51 балл, благодаря чему она находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на четыре пункта.

В Бундеслиге «Боруссия» Д последний раз проигрывала 8 февраля. Тогда в Леверкузене гости на «Бай-Арене» потерпели поражение от «Байера» (3:4).

Затем подопечные Люсьена Фавра разгромили «Айнтрахт» (4:0), после чего они одержали верх над ПСЖ в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

С 22 февраля по 7 марта «шмели» в немецком чемпионате переиграли «Вердер» (2:0), «Фрайбург» (1:0) и «Боруссию» М (1:2). А 11 числа «Боруссия» Д попрощалась с Лигой чемпионов, уступив ПСЖ в ответной игре (0:2).

«Шальке»

Клуб, базирующийся Гельзенкирхене, на данном этапе сезона располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата с 37 баллами в копилке.

Коллектив Давида Вагнера уже давненько не радовал своих болельщиков победой. 4 февраля «Шальке» обыграл «Герту» в дополнительное время в рамках 1/8 финала Кубка Германии (3:2).

А в следующих двух встречах немецкого первенства «горняки» расписали мировую с «Падерборном» (1:1) и «Майнцем» (0:0). 22 февраля «королевские синие» дома были разгромлены «РБ Лейпцигом» (0:5).

29 числа прошлого месяца «Шальке» всухую проиграл «Кельну» (0:3), после чего коллектив Давида Вагнера вылетел из Кубка страны от «Баварии» (0:1). В последнем матче чемпионата «горняки» сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.43, на ничью — 5,10, а на победу «Шальке» — 7.60.

После Лиги чемпионов дортмундцы будут менее активными, а у «Шальке» имеются проблемы с результативностью. Поэтому Рурское дерби при пустых трибунах может закончиться скромно. Наши прогноз и ставка на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,80. 0