ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пустой стадион в МенхенгладбахеСпорт vs коронавирус. Хроника 13 марта НеймарПСЖ способен на успех в Лиге чемпионов Диего Симеоне и Юрген КлоппПлан Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»
  • 01:53
    • НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
  • 01:46
    • Главный тренер «Арсенала» заразился коронавирусом
  • 01:37
    • Чемпионат Франции приостановлен из-за коронавируса
  • 01:01
    • «Байер» обыграл «Рейнджерс» в Глазго
  • 00:52
    • УЕФА может изменить формат еврокубков из-за коронавируса
  • 23:46
    • ФИФА переносит мартовские отборочные матчи к ЧМ-2022
  • 22:49
    • «МЮ» разгромил ЛАСК в 1/8 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    Скажется ли на «Боруссии» Д еврокубковая усталость?

    «Боруссия» Д — «Шальке». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Бундеслиги 14 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на Шальке 04 Календарь Бундеслиги
    Прогноз на «Боруссия» Д — «Шальке»
    Джейдон Санчо
    В 26 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д будет принимать «Шальке». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 14 марта. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Шальке».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 7.80
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    За 25 туров чемпионата Германии эта команда завоевала 51 балл, благодаря чему она находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на четыре пункта.

    В Бундеслиге «Боруссия» Д последний раз проигрывала 8 февраля. Тогда в Леверкузене гости на «Бай-Арене» потерпели поражение от «Байера» (3:4).

    Затем подопечные Люсьена Фавра разгромили «Айнтрахт» (4:0), после чего они одержали верх над ПСЖ в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    С 22 февраля по 7 марта «шмели» в немецком чемпионате переиграли «Вердер» (2:0), «Фрайбург» (1:0) и «Боруссию» М (1:2). А 11 числа «Боруссия» Д попрощалась с Лигой чемпионов, уступив ПСЖ в ответной игре (0:2).

    «Шальке»

    Клуб, базирующийся Гельзенкирхене, на данном этапе сезона располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата с 37 баллами в копилке.

  • ПСЖ способен на успех в Лиге чемпионов
  • Реакция прессы на матч ПСЖ — «Боруссия» Дортмунд
  • Вчера

    • Коллектив Давида Вагнера уже давненько не радовал своих болельщиков победой. 4 февраля «Шальке» обыграл «Герту» в дополнительное время в рамках 1/8 финала Кубка Германии (3:2).

    А в следующих двух встречах немецкого первенства «горняки» расписали мировую с «Падерборном» (1:1) и «Майнцем» (0:0). 22 февраля «королевские синие» дома были разгромлены «РБ Лейпцигом» (0:5).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    29 числа прошлого месяца «Шальке» всухую проиграл «Кельну» (0:3), после чего коллектив Давида Вагнера вылетел из Кубка страны от «Баварии» (0:1). В последнем матче чемпионата «горняки» сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.43, на ничью — 5,10, а на победу «Шальке» — 7.60.

    После Лиги чемпионов дортмундцы будут менее активными, а у «Шальке» имеются проблемы с результативностью. Поэтому Рурское дерби при пустых трибунах может закончиться скромно. Наши прогноз и ставка на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,80. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Фортуна — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Уотфорд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кельн — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Норвич — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Бруну Фернандещ
  • Идеальное усиление для Сульшера. Бруну Фернандеш уже изменил «МЮ»
    • 14:55 07/03/2020     Игроки «Ростова»
  • Две красные и три пенальти. «Ростов» дома обыграл ЦСКА
    • 18:38 09/03/2020     Жозе Моуринью
  • Завершение эпохи в «Тоттенхэме». Лондонцы бесславно вылетели из Лиги чемпионов
    • 14:03 11/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Боруссия» Д — «Шальке». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Бундеслиги 14 марта 2020 года. Прогноз на «Боруссия» Д — «Шальке». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
    Тоже интересно
    Футболисты «Сочи» Футбол Кокорин сделал дубль за «Сочи» и вывел команду из зоны вылетаСМИ — о разгромной победе «Сочи» над «Оренбургом» Вчера в 13:490
  • 21:07
    • НХЛ приостановила матчи из-за коронавируса
  • 19:51
    • Матч между «Ювентусом» и «Лионом» перенесен
  • 18:27
    • L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год
    Лионель Месси Футбол Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромыхЧемпионская гонка в Испании построена не на доминировании, а на упадке лидеров Примеры 11/03/2020 в 21:190
  • Экспресс дня

  • «Реал» не будет иметь дома проблем с «Эйбаром»?
  • 1.61
    •
  • 07:38
    • Сульшер: «МЮ» показал хороший футбол в игре с ЛАСКом
  • 07:22
    • Матч Кубка Либертадорес завершился массовой дракой
  • 07:05
    • УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
    «Лос-Анджелес» — «Оттава» Хоккей НХЛ. «Лос-Анджелес» продлил победную серию, «Сан-Хосе» проиграл четвертую игру подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 марта Вчера в 08:380
  • 01:04
    • «Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»
  • 00:51
    • «Олимпиакос» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в Лиге Европы
  • 23:42
    • Известны все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие