«Реал» — «Барселона». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Ла Лиги 1 марта 2020 года

В воскресенье, 1 марта, «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Барселоной» в 26-м туре испанской Примеры. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. Прогноз на «Реал» — «Барселона».

«Реал»

В начале февраля, в домашнем дерби с «Атлетико» подопечные Зидана взяли верх благодаря единственному голу Бензема во втором тайме, доведя серию побед до пяти матчей.

Зато в четвертьфинале Кубка Испании мадридцы вылетели, уступив «Реал Сосьедаду» (3:4), потерпев первое поражение с октября прошлого года и прервав беспроигрышную серию из 21 матча во всех турнирах.

В Затем, в рамках Примеры «Реал» на выезде разгромил «Осасуну» (4:1), а потом на своем поле упустил победу над «Сельтой» (2:2).

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Выезд в гости к «Леванте» завершился поражением со счетом 0:1, а в последнем матче «Реал» проиграл на своем поле «Манчестер Сити» (1:2) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

После 25 туров Примеры «Реал» с 53 очками идет на втором месте, на 2 очка отставая от «Барселоны». Разница мячей 46-17, 13 голов забил Карим Бензема, еще 5 — Серхио Рамос.

«Барселона»

В начале февраля каталонцы уверенно обыграли дома «Леванте» (2:1), зато вылетели из Кубка Испании на стадии четвертьфинала, уступив в Бильбао «Атлетику» из-за автогола на последних минутах — 0:1.

Затем «Барселона» не без труда одолела на выезде «Бетис» (3:2), дважды отыгрываясь по ходу матча и забив победный мяч в концовке.

Два домашних матча Примеры «Барса» также выиграла, победив сначала «Хетафе» (2:1), а затем разгромив «Эйбар» (5:0) — четыре мяча забил в этом матче Лионель Месси, прервавший свою голевую засуху.

В последнем матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Наполи» (1:1), пропустив в первом тайме, но отыгравшись после перерыва.

После 25 туров Примеры «Барселона» с 55 очками идет на 1-м месте. Разница мячей 62-29, 18 голов забил Лионель Месси, еще 8 записал на свой счет Антуан Гризманн, 6 у Артуро Видаля.

Календарь и таблица испанской Примеры

В первом круге команды разошлись миром 0:0. В прошлом сезоне «Барса» победил в Примере (5:1 дома и 1:0 в гостях) и прошла «Реал» в полуфинале Кубка (1:1 дома и 3:0 в гостях).

Прогноз и ставка

На победу «Реала» букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничейный результат в основное время — 3,65, а на победу «Барселоны» — 3,15.

«Реал» проиграл три последних домашних матча с «Барселоной», а в Примере каталонцы побеждают на «Сантьяго Бернабеу» с 2014 года. Прогнозируем, что «Барса» как минимум не проиграет в Мадриде.

Несмотря на то, что обе команды не в лучшей форме, можно надеяться на зрелищный матч. Интересны варианты для ставок «Обе забьют» за 1,55 и «гол в обоих таймах» за 1,53. 0