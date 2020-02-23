«Ренн» — «Ним». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги 1 23 февраля 2020 года

23 февраля на «Роазон Парк» «Ренн» примет «Ним» в рамках 26 тура французской Лиги 1. Поединок начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Ренн» — «Ним».

«Ренн»

«Ренн» не сбавляет обороты и в этом сезоне борется уже за Лигу чемпионов. Сейчас хозяева имеют 41 очков, занимая третье место. Проигрывать нельзя, поскольку на один пункт отстает «Лилль», поэтому для сохранения места в зоне ЛЧ нужно побеждать.

В прошлом туре чемпионата «красно-черные» проиграли «Реймсу» со счетом 1:0. Однако перед этим команда вышла в полуфинал Кубка страны, обыграв «Бельфор» 0:3. Это единственный успешный результат за последние четыре встречи.

«Ренн» не смог выиграть в трех матчах Лиги 1. Перед поражением от «красно-белых» коллектив уступил «Лиллю» 1:0 и расписал нулевую мировую с «Брестом».

На своем поле «Ренн» выиграл 3 поединка и один раз сыграл вничью за 5-матчевый отрезок турнира.

«Ним»

«Ним» близок к зоне вылета. Команда занимает 17 место с 27 очками. Всего один пункт отделяет гостей от переходной зоны понижения.

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«Красно-белые», похоже, серьезно взялись за дело. Они выиграли в четырех матчах подряд. «Ним» обыграл «Монако» 3:1 и выиграл у «Дижона» 2:0. Затем было 1:3 с «Ниццой» на выезде и 1:0 с «Анже» дома.

Из 12 матчей на выезде в чемпионате команда выиграла всего один раз. Чаще всего в чужих стенах гости проигрывали. Это случалось в 7 случаях.

Отметим, что в четырех гостевых играх «Нима» забивалось больше двух голов.

Прогноз

В январе «Ренн» обыграл «Ним» на выезде со счетом 0:1. В этот раз на кону у команды стоит многое. Во-первых, победа гарантировано оставит команду на третьей строчке. Также хозяевам надо прервать безвыигрышную серию.

Коэффициенты — 1.78 на «Ренн» и 5.60 на «Ним». Считаем, что «Ренн» выиграет, возможно, что даже с минимальным счетом. Все-таки в трех играх чемпионата «красно-черные» не забивали совсем. 0