ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Примера. «Барселона» примет «Эйбар», «Реал» в гостях у «Леванте» Ромелу ЛукакуЛукаку приблизился к Ширеру и другие события Лиги Европы Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» проиграл «Монреалю», «Торонто» обыграл «Питтсбург»
  • 00:46
    • «Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией»
  • 00:27
    • «Бавария» вырвала победу у «Падерборна»
  • 23:37
    • ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге
  • 22:59
    • Агент: Теперь Рами — игрок «Сочи»
  • 21:58
    • ЦСКА забросил восемь шайб минскому «Динамо»
  • 20:39
    • Чемпион мира 2018 года может перейти в «Сочи»
  • 18:55
    • «Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
    Все новости спорта

    Избежит ли «МЮ» жала «шершней» на «Олд Траффорд»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч английской Премьер-лиги 23 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Уотфорд Календарь АПЛ
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»
    Уле-Гуннар Сульшер
    В воскресенье, 23 февраля, «МЮ» на своем поле примет «Уотфорд» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Февраля 2020 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 17:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    В конце января манкунианцы проиграли в матчах АПЛ на выезде сначала «Ливерпулю» (0:2), а затем и «Бернли» (0:2).

    В 4-м раунде Кубка Англии «МЮ» разгромил на выезде полуосновным составом «Транмер Роверс» (6:0), а в ответном матче Кубка Лиги дома победил «Ман Сити» (1:0), но по сумме двух матчей покинул турнир.

    Затем в рамках АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле разошелся миром с «Вулверхэмптоном» (0:0) и одержал выездную победу над «Челси» (2:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    В последнем матче в рамках 1/16 финала Лиги Европы англичане на выезде сыграли вничью с бельгийским «Брюгге» — 1:1.

  • Блестящий Фернандеш, cпорный VAR и странная победа «МЮ»
  • «Манчестер Юнайтед» в Лондоне сумел огорчить «Челси» и стал еще ближе к топ-5
  • 18/02/2020

    • После 26 туров АПЛ «МЮ» идет на 7-м месте с 37 очками. Разница мячей 38-29, девять голов записал на свой счет Антони Марсьяль, еще 4 — Мэйсон Гринвуд.

    «Уотфорд»

    В январе «Уотфорд» на выезде разгромил «Бернли» (3:0), после чего у команды началась безвыигрышная серия из пяти матчей, первым из которых стала домашняя безголевая ничья с «Тоттенхэмом».

  • Гонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит?
  • «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или даже «Эвертон»?
  • Вчера

    • Следующие три матча подопечные Найджела Пирсона проиграли, сначала на выезде уступив «Астон Вилле» (1:2) в АП, а потом вылетев из Кубка Англии после гостевого поражения в экстра-тайме от «Тронмер Роверс» (1:2 д.в.).

    Домашний матч с «Эвертоном» завершился поражением на последних минутах — 2:3, а в гостевом матче с «Брайтоном» «Уотфорд» упустил победу из-за автогола в концовке — 1:1.

    17 000ЗабратьБонус по промо LIVESPORTtennisi.bet 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    После 26 туров АПЛ «Уотфорд» идет на 19-м месте с 24 очками. Разница мячей 24-40, пять голов записал на свой счет Трой Дини, еще по 4 — Жерар Деулофеу и Абдулай Дукуре.

    Все прогнозы на футбол

    В первом круге «Уотфорд» победил дома 2:0. В прошлом сезоне «МЮ» выиграл оба матча со счетом 2:1, так же как и годом ранее (4:2 на выезде и 1:0 дома).

    Прогноз и ставки

    На победу «МЮ» букмекеры дают коэффициент 1,60, на ничейный результат в основное время — 3,95, а на победу «Уотфорда» — 5,75.

    «МЮ» выглядит явным фаворитом, но в этом сезоне после важных матчей команда Сульшера имеет тенденцию терять очки, что доказал первым матч с «Уофордом» (после победы над «Сити»). Тем не менее, прогнозируем, что «МЮ» дома не проиграет.

    Матч вряд ли будет очень результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют — нет» за 1.80. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Герта — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шеффилд — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бернли — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Марсель — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч СПАЛ — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Тоттенхэм» поднялся на пятое место
  • Вопреки хаосу Моуринью двигает «Тоттенхэм» наверх
    • 03:56 17/02/2020     Трент Александер-Арнольд и Тодд Кантвелл
  • «Ливерпуль» продолжил невероятную серию. АПЛ показала свою силу
    • 14:02 17/02/2020     Эрлинг Холанд
  • Холанд — Терминатор. Пять выводов после победы Боруссии над ПСЖ
    • 13:56 19/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч английской Премьер-лиги 23 февраля 2020 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
    Тоже интересно
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионов Футбол Топ-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»Реакция прессы на матч «Аталанта» — «Валенсия» 20/02/2020 в 21:090
  • 01:09
    • «Бетис» поделил очки с «Мальоркой»
  • 01:01
    • «Лион» одержал гостевую победу над «Метцем»
  • 00:02
    • «Зенит» заявил Гасилина для участия в РПЛ
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Гонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит?«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или даже «Эвертон»? Вчера в 21:330
  • Экспресс дня

  • «Челси» должен прервать свою серию
  • 5.35
    •
  • 23:50
    • Слуцкий: Тарасов потихоньку становился одним из лидеров «Рубина»
  • 23:11
    • «Ницца» сыграла вничью с «Брестом»
  • 22:52
    • Медведев проиграл Симону в четвертьфинале турнира в Марселе
    Тимо Вернер Футбол Неудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне«Тоттенхэму» нужно надеяться на то, что в ответном матче ему будет сопутствовать удача 20/02/2020 в 13:330
  • 16:33
    • Гараничев включен в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020
  • 16:17
    • Стали известны детали травмы Тарасова
  • 15:22
    • «Рубин» хочет подписать Шатова свободным агентом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие