«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч английской Премьер-лиги 23 февраля 2020 года

В воскресенье, 23 февраля, «МЮ» на своем поле примет «Уотфорд» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд».

«Манчестер Юнайтед»

В конце января манкунианцы проиграли в матчах АПЛ на выезде сначала «Ливерпулю» (0:2), а затем и «Бернли» (0:2).

В 4-м раунде Кубка Англии «МЮ» разгромил на выезде полуосновным составом «Транмер Роверс» (6:0), а в ответном матче Кубка Лиги дома победил «Ман Сити» (1:0), но по сумме двух матчей покинул турнир.

Затем в рамках АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле разошелся миром с «Вулверхэмптоном» (0:0) и одержал выездную победу над «Челси» (2:0).

Календарь и таблица АПЛ

В последнем матче в рамках 1/16 финала Лиги Европы англичане на выезде сыграли вничью с бельгийским «Брюгге» — 1:1.

После 26 туров АПЛ «МЮ» идет на 7-м месте с 37 очками. Разница мячей 38-29, девять голов записал на свой счет Антони Марсьяль, еще 4 — Мэйсон Гринвуд.

«Уотфорд»

В январе «Уотфорд» на выезде разгромил «Бернли» (3:0), после чего у команды началась безвыигрышная серия из пяти матчей, первым из которых стала домашняя безголевая ничья с «Тоттенхэмом».

Следующие три матча подопечные Найджела Пирсона проиграли, сначала на выезде уступив «Астон Вилле» (1:2) в АП, а потом вылетев из Кубка Англии после гостевого поражения в экстра-тайме от «Тронмер Роверс» (1:2 д.в.).

Домашний матч с «Эвертоном» завершился поражением на последних минутах — 2:3, а в гостевом матче с «Брайтоном» «Уотфорд» упустил победу из-за автогола в концовке — 1:1.

После 26 туров АПЛ «Уотфорд» идет на 19-м месте с 24 очками. Разница мячей 24-40, пять голов записал на свой счет Трой Дини, еще по 4 — Жерар Деулофеу и Абдулай Дукуре.

Все прогнозы на футбол

В первом круге «Уотфорд» победил дома 2:0. В прошлом сезоне «МЮ» выиграл оба матча со счетом 2:1, так же как и годом ранее (4:2 на выезде и 1:0 дома).

Прогноз и ставки

На победу «МЮ» букмекеры дают коэффициент 1,60, на ничейный результат в основное время — 3,95, а на победу «Уотфорда» — 5,75.

«МЮ» выглядит явным фаворитом, но в этом сезоне после важных матчей команда Сульшера имеет тенденцию терять очки, что доказал первым матч с «Уофордом» (после победы над «Сити»). Тем не менее, прогнозируем, что «МЮ» дома не проиграет.

Матч вряд ли будет очень результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют — нет» за 1.80. 0