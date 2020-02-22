«Дижон» — «Монако». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 22 февраля 2020 года

В субботу, 22 февраля, «Дижон» на своем поле примет «Монако» в рамках 26-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Гастон Жерар», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Дижон» — «Монако».

«Дижон»

«Дижон» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 26 набранных очков.

«Красные» одержали шесть побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

В феврале команда Стефана Жобара разгромила «Брест» (3:0), уступила «Ниму» (0:2), а также разошлась миром с «Нантом» (3:3) и «Бордо» (2:2).

Также «Дижон» вылетел из Кубка Франции, крупно проиграв в четвертьфинале «Пари Сен-Жермен» (1:6).

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После травмы у «красных» восстанавливаются Альфред Гомис и Фуад Шафик. Дисквалификацию отбывает Уэсли Лотоа.

«Монако»

«Монако» расположился на пятой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 38 набранными очками.

На счету «монегасков» 11 побед, пять ничьих и девять поражений в 25 сыгранных турах.

В начале месяца подопечные Роберта Гонсалеса неожиданно проиграли «Ниму» (1:3), но затем поочередно переиграли «Анже» (1:0), «Амьен» (2:1) и «Монпелье» (1:0).

Календарь и таблица Лиги 1

Среди травмированных у «Монако» значится Диего Бенальо.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Монако» — 1.98, победа «Дижона» — 3.90, ничья — 3.80.

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«Монегаски» одержали три победы подряд, но, честно говоря, своей игрой они не впечатлили, ведь наносили очень мало ударов в створ чужих ворот.

В то же время «красные» продолжают бороться за выживание, и в старании им не откажешь. Только в двух предыдущих встречах они забили пять голов, однако, к сожалению, это не помогло им добыть такую важную победу.

Нам кажется, что на домашний матч «Дижон» выйдет с такой же заряженностью на атаку, поэтому обязательно забьет. Наш прогноз — «индивидуальный тотал хозяев больше 1» за 1.87.

Еще один интересный вариант — «хозяева не проиграют» за 1.92. Мы считаем, что «Монако» будет сложно продлить победную серию. 0