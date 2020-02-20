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    Как выступит «Рейнджерс» на «Айброкс»?

    «Глазго Рейнджерс» — «Брага». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 20 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Глазго Рейнджерс» — «Брага»
    Стивен Джеррард
    В 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Рейнджерс» будет принимать «Брагу». Игра пройдет на стадионе «Айброкс» 20 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Глазго Рейнджерс» — «Брага».
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 20 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.40
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    «Глазго Рейнджерс»

    Шотландская команда из Глазго заняла второе место в турнирной таблице Группы G Лиги Европы. В 6 матчах этот коллектив завоевал 9 очков.

    В шотландском первенстве «Рейнджерс» находится на второй строчке с 63 баллами, заработанными в 26 турах. От «Селтика», идущего первым, «Джерс» отстают на 10 пунктов.

    В феврале «плюшевые мишки» приняли участие в пяти матчах. В этих встречах подопечные Стивена Джеррарда победили трижды. 1 числа светло-синие разошлись миром с «Абердином» (0:0).

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    Затем «Рейнджерс» одолел «Хиберниан» (2:1), а чуть позже клуб из Глазго разгромил «Гамильтон» в Кубке Шотландии (4:1). 12 февраля «Джерс» проиграли «Килмарноку» (1:2), но в последнем матче коллектив Стиви Джи справился с «Ливингстоном» (1:0).

    «Брага»

    Португальская команда из одноименного города финишировала на групповом этапе Лиги Европы первой. В шести матчах этот коллектив набрал 14 баллов.

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  • 17/02/2020

    • В домашнем чемпионате «Брага» располагается на третьей позиции в таблице. В 21 туре Примейры подопечные Рубена Аморима завоевали 37 очков.

    Последний раз «оружейники» проигрывали 19 декабря. В тот день они вылетели из Кубка страны от «Бенфики» (1:2). С тех пор «архиепископы» никому не уступали.

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    В феврале «Брага» приняла участие в трех поединках чемпионата. В них команда Аморима одолела «Спортинг» (1:0), разошлась миром с «Жил Висенте» (2:2), а также взяла верх над «Бенфикой» (1:0).

    Прогноз и ставки

    На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,14, на ничью — 3,56, а на победу «Браги» — 3,58.

    На данном этапе сезона команды находятся в хорошей форме, но дома коллектив Стиви Джи постарается получить преимущество перед выездным матчем. Наш прогноз — «Рейнджерс» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,61. 0

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