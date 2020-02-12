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    Огорчит ли «Рединг» «Вест Бромвич»?

    «Рединг» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Чемпионшипа 12 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Рединг» — «Вест Бромвич»
    ВБА лидирует в Чемпионшипе
    В 32 туре английского Чемпионшипа «Рединг» примет «Вест Бромвич». Матч будет проведен 12 февраля. Место встречи — стадион «Мадейски». Начало в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Рединг» — «Вест Бромвич».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Февраля 2020 года
    Рединг
    • Рединг 23:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
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    «Рединг»

    По итогам 31-го тура английского Чемпионшипа «Рединг» занимает 16-е место. Отрыв команды от зоны вылета составляет 10 очков.

    Клуб потерпел одно поражение в шести предыдущих поединках. В трех последних играх коллектив не знает неудач, но выиграл один раз.

    Только на прошлой неделе подопечные Марка Боуэна вылетели из Кубка Англии. В переигровке четвертого раунда турнира они проиграли по пенальти «Кардифф Сити» (3:3).

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» — лидер турнирной таблицы Чемпионшипа. В 31 поединке команда набрала 59 очков, что на четыре балла больше, чем у ближайшего преследователя.

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    В позапрошлом туре «Дрозды» на своей арене переиграли «Лутон Таун» со счетом 2:0, прервав таким образом свою 7-матчевую безвыигрышную серию в первенстве.

    В этот период они четыре матча закончили вничью и три встречи проиграли. Две из них состоялись перед победным поединком — от «Сток Сити» (0:1) дома и от «Кардифф Сити» (1:2) в гостях.

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    В прошлом туре ВБА со счетом 2:0 победил «Миллуол» на выезде.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,70, ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вест Бромвич» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0

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