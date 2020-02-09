СПАЛ — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 9 февраля 2020 года

В воскресенье, 9 февраля, СПАЛ на своем поле примет «Сассуоло» в рамках 23-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на арене «Паоло Мацца», начнется в 14:30 по московскому времени. Прогноз на СПАЛ — «Сассуоло».

СПАЛ

СПАЛ занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 15 очков.

«Бело-голубые» одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и потерпели 15 поражений.

В 2020 году подопечные Леонардо Семпличи уступили «Вероне» (0:2), «Фиорентине» (0:1), «Болонье» (1:3) и «Лацио» (1:5), обыграв при этом «Аталанту» (2:1).

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После травм у СПАЛа восстанавливаются Марко Д'Алессандро и Тиаго Рангел Чонек.

«Сассуоло»

«Сассуоло» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 26 набранными очками.

На счету «черно-зеленых» семь побед, пять ничьих и десять поражений в 22 сыгранных турах.

После зимней паузы команда Роберто де Дзерби проиграла «Дженоа» (1:2) и «Удинезе» (0:3), переиграла «Торино» (2:1) и «Рому» (4:2), а также разошлась миром с «Сампдорией» (0:0).

Календарь и таблица Серии А

У «Сассуоло» среди травмированных значатся Влад Кирикеш и Алессандро Трипалделли.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа СПАЛа — 2.80, победа «Сассуоло» — 2.60, ничья — 3.50.

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Исходя из турнирного положения, очки сейчас нужнее «бело-голубым», которые прозябают на дне турнирной таблицы и рискуют понизиться в классе по итогам сезона.

Однако последние результаты СПАЛа особо не радуют болельщиков, тогда как беспроигрышная серия «черно-зеленых» насчитывает три встречи.

Команда Роберто де Дзерби находится на эмоциональном подъеме, поэтому как минимум проиграть не должна. Наш прогноз — «победа "Сассуоло" с форой 0» за 1.88.

Еще один вариант — «гости не проиграют и тотал голов меньше 4,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.70. 0