ПСЖ — «Лион». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Лиги 1 9 февраля 2020 года

9 февраля состоится центральный матч 24 тура французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Лион». Место встречи — «Парк-де-Пренс». Начало поединка в 23:00 по московскому времени. Прогноз на ПСЖ — «Лион».

ПСЖ

ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков — на 12 баллов больше, чем у «Марселя». «Парижане» одержали 4 победы подряд и это без учета трех побед в Кубковых матчах.

Сейчас ПСЖ дошел до отметки в 7 побед. За этот период команда обыграла «Монако» (1:4) и «Лилль» (0:2). Также был разгром «Монпелье» в Париже с результатом 5:0. Примечательно и то, что футболисты Тухеля пропустили за 7 игр всего один гол.

Хозяева больше всех забивают в чемпионате. У них 59 голов, при этом всего 15 пропущенных. На «Парк-де-Пренс» «красно-синие» пропустили только 6 голов в 11 встречах.

Есть и потери. Бернат, Тиаго Силва и Неймар точно не сыграют. Есть вопросы по Маркиньосу и Эррере.

«Лион»

«Лион» идет шестым, отставая от зоны еврокубков на 4 пункта. Сейчас «олимпийцы» имеют 33 очка, но положение шаткое, поскольку плотность в турнирной таблице очень высокая.

Гости потеряли очки в матче с «Амьеном» сыграв в нулевую ничью 5 февраля. Также команда уступила «Ницце» на выезде 2:1. Правда перед этим «Лион» ту же «Ниццу» наказал в Кубке, выиграв с аналогичным результатом.

«Львов» уверенно можно назвать гостевым коллективом, поскольку они набрали 18 очков в 12 матчах, что является третьим результатом в лиге. Беспроигрышная серия из 7 поединков была прервана «Ниццой».

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Из серьезных кадровых потерь у «Лиона» только травмированный Депай. Футболист пропустит игру.

Прогноз

ПСЖ — явный фаворит. Это показывают и букмекеры. Они предлагают на победу «парижан» 1.28, тогда как победа «Лиона» оценивается в 9.30.

22 сентября ПСЖ выиграл на выезде со счетом 0:1. «Красно-синие» в отличной форме и, вероятно, смогут огорчить соперника забитыми мячами.

Предлагаем следующий вариант для ставки: ПСЖ победит и не пропустит. Хозяева показывают отличный футбол в обороне, поэтому «Лиону» будет очень сложно, а возможно и не удастся забить вовсе. Коэффициент — 2.70. 0