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    Удержится ли «Хетафе» на четвертом месте?

    «Атлетик» — «Хетафе». Прогноз (к. 6.00) и ставки на матч чемпионата Испании 2 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Атлетик» — «Хетафе»
    «Хетафе» держится в зоне Лиги чемпионов
    2 февраля в поединке 22-го тура испанской Примеры «Атлетик» на «Сан Мамес Барриа» примет «Хетафе». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. Прогноз на «Атлетик» — «Хетафе».
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    Футбол. Испания. Примера 02 Февраля 2020 года
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    «Атлетик»

    «Атлетик» довольно долго не знает вкуса поражений. Команда не проигрывает с 8 декабря. С того момента было сыграно девять поединков и пять из них закончились ничьей.

    Вничью баски сыграли с «Эспаньолом» 25 января в Примере (1:1). 22 января команда выиграла у «Эльче» в Кубке, но там понадобилась серия пенальти (1:2). Еще одна ничья была 19 января в поединке с «Сельтой» (1:1).

    Помимо этого стоит обязательно отметить, что бильбаинцам удалось добыть по одному очку в матчах с «Севильей» (1:1) и «Реалом» (0:0). Данные результаты гости получили в конце декабря — начале января.

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    Посреди этой недели «Львы» по пенальти прошли «Тенерифе» (3:3) в 1/8 финала кубка страны.

    «Хетафе»

    Еще недавно у «Хетафе» была 6-матчевая победная и 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где мадридцы пропустили лишь два мяча.

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    • В последнем матче 2019 года «асулонес» проиграли «Вильярреалу» (0:1). 4 января команда принимала «Реал» и была разбита со счетом 0:3.

    11 января клуб вылетел из Кубка Испании, уступив во втором раунде «Бадалоне» — 0:2. Таким образом, серия поражений составила три игры кряду.

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    Тем не менее, в прошлых двух турах коллектив сумел победить «Леганес» (3:0) на выезде и «Бетис» (1:0) дома, благодаря чему поднялся с седьмого на четвертое место в зону Лиги чемпионов.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 3,30, а ничья — в 2,80.

    Рекомендуем ставить на то, что «Атлетик» выиграет, и обе команды забьют за 6,00. 0

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