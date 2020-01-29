«Культураль Леонеса» — «Валенсия». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч Кубка Испании 29 января 2020 года

«Культураль Леонеса»
«Культураль Леонеса» на предыдущем этапе Кубка Испании сотворила пока главную сенсацию турнира, убрав со своего пути мадридский «Атлетико», обыграв дома «матрасников» по итогам овертайма — 2:1.
До этого «культи» выбили две команды из кубкового розыгрыша. Жертвами клуба из города Леон стали «Лас Рохас» и «Уэска», которых он одолел на своей арене 3:0 и 2:1 соответственно.
На прошедших выходных «бело-красные» уступили в гостях второму составу «Атлетика» из Бильбао (0:1), тем самым прервав 9-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.
В одной из групп Сегунды Б (третьего дивизиона) «Культураль Леонеса» идет на второй позиции, отставая от лидера на четыре зачетных пункта.
«Валенсия»
«Валенсия», которая является действующим обладателем Кубка Короля, на предыдущем этапе этого турнира минимально в гостях одолела третьелиговый «Логроньес» (1:0).
После той встречи «летучие мыши» провели поединок Примеры, где на своей арене смогли благодаря дублю Максимилиано Гомеса обыграть грозную «Барселону» со счетом 2:0.
Благодаря этой виктории левантийцы поднялись на седьмую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. От четвертой лигачемпионовской строки «оранжевых» отделяет лишь два балла.
Прогноз на «Культураль Леонеса» — «Валенсия»
«Валенсия» сделает выводы из неудачи «Атлетико» и должна выиграть у младших по классу еще в основное время, но сделает это не особо результативно. 0