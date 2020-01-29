«Культураль Леонеса» — «Валенсия». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч Кубка Испании 29 января 2020 года

29 января в рамках 1/8 финала Кубка Короля «Культураль Леонеса» на своей арене сыграет с «Валенсией». Начало — в 21:00 по мск. Прогноз на «Культураль Леонеса» — «Валенсия».

«Культураль Леонеса»

«Культураль Леонеса» на предыдущем этапе Кубка Испании сотворила пока главную сенсацию турнира, убрав со своего пути мадридский «Атлетико», обыграв дома «матрасников» по итогам овертайма — 2:1.

До этого «культи» выбили две команды из кубкового розыгрыша. Жертвами клуба из города Леон стали «Лас Рохас» и «Уэска», которых он одолел на своей арене 3:0 и 2:1 соответственно.

На прошедших выходных «бело-красные» уступили в гостях второму составу «Атлетика» из Бильбао (0:1), тем самым прервав 9-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

В одной из групп Сегунды Б (третьего дивизиона) «Культураль Леонеса» идет на второй позиции, отставая от лидера на четыре зачетных пункта.

«Валенсия»

«Валенсия», которая является действующим обладателем Кубка Короля, на предыдущем этапе этого турнира минимально в гостях одолела третьелиговый «Логроньес» (1:0).

После той встречи «летучие мыши» провели поединок Примеры, где на своей арене смогли благодаря дублю Максимилиано Гомеса обыграть грозную «Барселону» со счетом 2:0.

Благодаря этой виктории левантийцы поднялись на седьмую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. От четвертой лигачемпионовской строки «оранжевых» отделяет лишь два балла.

Прогноз на «Культураль Леонеса» — «Валенсия»

«Валенсия» сделает выводы из неудачи «Атлетико» и должна выиграть у младших по классу еще в основное время, но сделает это не особо результативно. 0