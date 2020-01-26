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    Как «Ливерпуль» отнесется к Кубку Англии?

    «Шрусбери Таун» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Кубка Англии 26 января 2020 года

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    Прогноз на «Шрусбери Таун» — «Ливерпуль»
    Юрген Клопп
    26 января «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Шрусбери Таун» в раках 1/16 финала Кубка Англии. Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Шрусбери Таун» — «Ливерпуль».

    «Шрусбери Таун»

    «Шрусбери Таун» этот сезон проводит в Лиге 1, третьем по рангу дивизионе Англии. На данный момент команда находится в середине турнирной таблицы.

    В своем последнем матче «землеройки» расписали гостевую мировую с «Флитвуд Таун» (2:2) в рамках первенства, т.с. продлив беспроигрышную серию до трех встреч.

    Представитель третьего дивизиона Англии в этом кубковом розыгрыше преодолел уже три этапа, два из которых были пройдены только после переигровки.

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    Сперва «синие» прошли «Брэдфорд Сити» (1:1 и 1:0), затем одолели «Мэнсфилд Таун» (2:0), а на предыдущей стадии выбили «Бристоль Сити» (1:1 и 1:0).

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» одержал виктории в последних своих девяти поединках. Последний раз мерсисайдцы проигрывали 17 декабря, когда молодежным составом были биты в Кубке лиги «Астон Виллой» (0:5).

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    Стоит отметить, что за весь этот удачный период «красные» пропустили лишь два гола. Первый еще на клубном ЧМ от мексиканского «Монтеррея» (2:1), а второй накануне от «Вулверхэмптона» (2:1) в рамках АПЛ.

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    • Дружина Клоппа семимильными шагами мчится в чемпионству. Сейчас у нее в копилке 67 зачетных баллов и отрыв от второго «Ман Сити» 16 очков при игре в запасе.

    В текущем Кубке Англии «Ливерпуль» преодолел уже один этап, минимально переиграв в 1/32 финала соседей из «Эвертона» (1:0) на своей арене.

    Прогноз на «Шрусбери Таун» — «Ливерпуль»

    «Ливерпуль», который все силы бросил на завоевание золотых медалей АПЛ, может не совсем серьезно отнестись к Кубку и выставить ближайший резерв. Этим вполне могут воспользоваться хозяева, на которых можно поставить с форой. 0

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