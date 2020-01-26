«Рома» — «Лацио». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Италии 26 января 2020 года

В 2й туре итальянской Серии А «Рома» будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 26 января. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Рома» — «Лацио».

«Рома»

Сейчас этот римский клуб находится на последнем месте в зоне Лиги чемпионов. В 20 турах итальянского первенства команда завоевала 38 баллов.

Заключительные две встречи 2019 года закончились для «Ромы» убедительными победами. Вначале желто-красные обыграли СПАЛ (3:1), а затем они разгромили «Фиорентину» (4:1).

Январь для коллектива Паулу Фонсеки начался с поражений. В 18 туре Серии А «волки» уступили «Торино» (0:2). В следующем матче они проиграли «Ювентусу» (1:2).

Все прогнозы на Серию А

В 1/8 финала Кубка Италии «Рома» одержала верх над «Пармой» (2:0). Чуть позже желто-красные оказались сильнее «Дженоа» (3:1). Но в четвертьфинале Кубка римляне вылетели от «Юве» (1:3).

«Лацио»

На данный момент этот клуб успел принять участие в 19 встречах. Поэтому с 45 очками в своей копилке команда сейчас замыкает тройку сильнейших, отставая от первой позиции на 6 пунктов.

Если не принимать во внимание поединок четвертьфинала Кубка, в котором римский коллектив уступил «Наполи» (0:1), «Лацио» провел победный отрезок из шести матчей.

В 16 туре Серии А бело-голубые расправились с «Кальяри» (2:1), а затем они выиграли Суперкубок, одолев «Ювентус» (3:1). Январь для подопечных Симоне Индзаги начался с удачной встречи с «Брешией» (2:1).

Чуть позже «орлята» взяли верх над «Наполи» (1:0) и разгромили «Кремонезе» в Кубке (4:0). В 20 туре итальянского первенства «Лацио» уверенно разобрался с «Сампдорией» (5:1).

Прогноз

На победу «Ромы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 3,70, а на победу «Лацио» — 2,50.

«Орлята» на «Олимпико» будут бороться за победу, поскольку они могут в текущем сезоне замахнуться и на чемпионство. Но «Рома» доставит оппонентам немало проблем. Наш прогноз — «Лацио» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,71. 0