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    Будет ли «Монпелье» и дальше побеждать?

    «Монпелье» — «Дижон». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Франции 25 января 2020 года

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    Прогноз на «Монпелье» — «Дижон»
    Игроки «Монпелье»
    В субботу, 25 января, в рамках 21-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» на своем поле примет «Дижон». Начало игры — 22:00 по мск. Прогноз на «Монпелье» — «Дижон».
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.80
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    «Монпелье»

    «Монпелье» вышел победителем в последних своих четырех поединках. В этом отрезке «паладины» выиграли две игры в Кубке Франции. Обыграли представителя низшего дивизиона на его поле (1:0) и разгромили «Кан» на своей территории (5:0).

    Также в этом отрезке «паладины» добыли две виктории и в матчах чемпионата страны, одолев в родных стенах «Брест» (4:0) и «Амьен» (2:1) на выезде.

    Благодаря этим успехам команда Мишеля Тер-Закаряна с 30 очками закрепилась на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1, отставая от четвертой строки на два пункта.

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    • При своих болельщиках «Монпелье» выступает в целом неплохо. В десяти играх было одержано семь победных результатов, один матч закончился вничью и две встречи было проиграно, разница мячей — 18:8.

    «Дижон»

    У «Дижона» беспроигрышная серия состоит из пяти матчей, в которой команда трижды выиграла и две встречи закончила мировыми исходами.

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    Также как и предстоящий противник, «совы» добыли две виктории в Кубке Франции (над «Валансьеном» 2:1 и «Нимом» 5:0) и только одну в чемпионате страны, в последнем туре они дома обыграли «Лилль» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Виктория над «догами» позволила «красно-белым» подняться на 16 позицию в турнирной таблице Лиги 1. Зону переходных матчей они теперь опережают на три очка.

    Из десяти гостевых играх текущего чемпионата Франции «Дижон» привез лишь одну победу, еще было две ничьи и семь матчей он проиграл, разница забитых и пропущенных — 4:12.

    В первом круге эти коллективы на поле «Дижона» сыграли 2:2, в прошлом сезоне «паладины» дома уступили «совам» со счетом 1:2, а в другом матче была ничья — 1:1.

    Прогноз на «Монпелье» — «Дижон»

    Чтобы подтвердить свои еврокубковые амбиции, «Монпелье» обязан брать три балла в игре с командой, которая борется за выживание. 0

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    «Монпелье» — «Дижон». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Франции 25 января 2020 года. Прогноз на «Монпелье» — «Дижон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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