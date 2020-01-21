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    Сможет ли «Наполи» пройти «Лацио» в Кубке Италии?

    «Наполи» — «Лацио». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Кубка Италии 21 января 2020 года

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    Прогноз на «Наполи» — «Лацио»
    «Лацио» выиграл шесть предыдущих матчей кряду
    Во вторник, 21 января, в поединке четвертьфинала Кубка Италии «Наполи» на «Сан Паоло» сыграет с «Лацио». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. Прогноз на «Наполи» — «Лацио».
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    Футбол. Италия. Кубок 21 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.35
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    «Наполи»

    «Наполи» пока что провел только одну стадию Кубка Италии. В 1/8 финала турнира неаполитанцы разобрались с клубом «Перуджа» (2:0).

    В общекомандном зачете итальянского первенства представители Неаполя занимают 11 строчку. Сейчас на счету этого коллектива имеется 24 балла.

    10 декабря в рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» у себя дома разгромил «Генк» (4:0), после чего Карло Анчелотти был отправлен в отставку, а новым тренером стал Дженнаро Гаттузо.

    В дебютной встрече под его руководством «маленькие ослы» потерпели поражение от «Пармы» (1:2). Затем голубые в гостях переиграли «Сассуоло» (2:1).

    6 января на стадионе «Сан-Паоло» «Наполи» уступил «Интеру» (1:3), через несколько дней подопечные Гаттузо оказались слабее нынешнего соперника (0:1), а в прошлом туре — «Фиорентине» (0:2) дома.

    «Лацио»

    «Лацио» в 1/8 финала Кубка Италии разгромил «Кремонезе» со счетом 4:0.

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    Победная серия римского коллектива во всех турнирах достигла отметки в семь матчей. В новом году «Орлы» успели провести четыре поединка и все выиграли.

    Сначала они на последних секундах вырвали викторию у «Брешии» (2:1). Затем переиграли 1:0 нынешних оппонентов и 5:1 «Сампдорию» — все в чемпионате.

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  • 15/01/2020

    • В турнирной таблице итальянского первенства «небесно-голубые» идут на третьей позиции, имея на своем счету 45 очков, и уступают лидеру «Ювентусу» шесть пунктов, а также второму «Интеру» два балла при игре в запасе.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех гостей оценивается в 2,70, ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0

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