«Ювентус» — «Удинезе». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Кубка Италии 15 января 2020 года

В среду, 15 января, в 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» на своем поле сыграет с «Удинезе». Встреча, которая пройдет в Турине на стадионе «Альянц», начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Ювентус» — «Удинезе».

«Ювентус»

На выходных «Ювентус» в Риме переиграл «Рому» со счетом 2:1. Благодаря этой виктории туринцы единолично возглавили турнирную таблицу Серии А, т.к. «Интер» очки потерял.

Перед этой встречей «черно-белые» разгромили в родных пенатах «Кальяри» (4:0), а еще ранее уступили «Лацио» (1:3) в поединке за Суперкубок Италии.

В прошлом розыгрыше Кубка Италии «старая синьора» была выбита «Аталантой» (0:3) на стадии четвертьфинала турнира.

Стоит отметить, что поражением от бергамцем, «Юве» прервал 7-матчевую беспроигрышную серию в кубковом турнире, где команда даже не пропускала.

«Удинезе»

«Удинезе» одержал победы в предыдущих трех встречах. «Черно-белые» поочередно в рамках Серии А одолели «Кальяри» (2:1) дома, «Лечче» (1:0) в гостях и «Сассуоло» (3:0) на своей территории в последнем туре.

Благодаря этой удачной серии клуб из Удине поднялась 12 место в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на десять очков и уступает евробукбовой позиции пять пунктов.

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Фриульцы уже преодолели два этапа в этом розыгрыше Кубка страны. В 1/32 финала они выбили «Зюдтироль» (3:1), а на следующей стадии прошли «Болонью» (4:0).

В матче чемпионата «Ювентус» на своем поле обыграл «Удинезе» со счетом 3:1, в прошлом сезоне туринцы выиграли оба матча — 4:1 и 2:0.

Прогноз на «Ювентус» — «Удинезе»

Прогнозируем, что туринцы смогут обыграть на своем поле «Удинезе», но сделают это не особо результативно. 0