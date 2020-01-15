«Ювентус» — «Удинезе». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Кубка Италии 15 января 2020 года

«Ювентус»
На выходных «Ювентус» в Риме переиграл «Рому» со счетом 2:1. Благодаря этой виктории туринцы единолично возглавили турнирную таблицу Серии А, т.к. «Интер» очки потерял.
Перед этой встречей «черно-белые» разгромили в родных пенатах «Кальяри» (4:0), а еще ранее уступили «Лацио» (1:3) в поединке за Суперкубок Италии.
В прошлом розыгрыше Кубка Италии «старая синьора» была выбита «Аталантой» (0:3) на стадии четвертьфинала турнира.
Стоит отметить, что поражением от бергамцем, «Юве» прервал 7-матчевую беспроигрышную серию в кубковом турнире, где команда даже не пропускала.
«Удинезе»
«Удинезе» одержал победы в предыдущих трех встречах. «Черно-белые» поочередно в рамках Серии А одолели «Кальяри» (2:1) дома, «Лечче» (1:0) в гостях и «Сассуоло» (3:0) на своей территории в последнем туре.
Благодаря этой удачной серии клуб из Удине поднялась 12 место в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на десять очков и уступает евробукбовой позиции пять пунктов.
Фриульцы уже преодолели два этапа в этом розыгрыше Кубка страны. В 1/32 финала они выбили «Зюдтироль» (3:1), а на следующей стадии прошли «Болонью» (4:0).
В матче чемпионата «Ювентус» на своем поле обыграл «Удинезе» со счетом 3:1, в прошлом сезоне туринцы выиграли оба матча — 4:1 и 2:0.
Прогноз на «Ювентус» — «Удинезе»
Прогнозируем, что туринцы смогут обыграть на своем поле «Удинезе», но сделают это не особо результативно. 0