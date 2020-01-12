«Сампдория» — «Брешия». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Италии 12 января 2020 года

12 января в 19 туре итальянской Серии А «Сампдория» в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» сыграет с «Брешией». Начало встречи запланировано на 17:00 по мск. Прогноз на «Сампдория» — «Брешия».

«Сампдория»

Перед заключительным туром первого круга «Сампдория» с 16 пунктами идет на 16 позиции в турнирной таблице Серии А, опережая всего на два очка зону вылета.

В первом поединке 2020 годе дружина Клаудио Раньери смогла привести балл из Милана, сыграв там вничью 0:0 с одноименной командой.

Перед этим поединком генуэзцы на своей территории уступили «Ювентусу» со счетом 1:2, а туром ранее одолели своих соседей из «Дженоа» (1:0) на его арене.

На «Луиджи Феррарис» в текущем сезоне Серии А «Сампа» победила только дважды в девяти встречах, трижды сыграла вничью и четыре игры проиграла, разница мячей — 6:11.

«Брешия»

«Брешия» с 14 очками расположилась в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице Серии А. От спасительной 17 стоки она отстает всего на один балл.

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В чемпионате Италии «ласточки» не могут победить в последних трех встречах, уступив за этот период в двух из них при одном ничейном исходе.

Мировая состоялась с «Пармой» (1:1) в гостях, а поражения пришлись на домашние игры с «Сассуоло» (0:2) и «Лацио» (1:2) в предыдущем игровом дне.

Девять гостевых матчей этой Серии А принесли «Брешие» три виктории, один ничейный результат и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 7:12.

Прогноз на «Сампдория» — «Брешия»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сампы» — 2.05, победа «Брешии» — 4.20, ничья — 3.45.

Прогнозируем, что «Сампдория» сможет добыть три очка и еще немного отдалится от зоны вылета. 0