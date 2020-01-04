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    «Матрасники» не оставят шансов «лягушкам»?

    «Атлетико» — «Леванте». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Испании 4 января 2020 года

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    Прогноз на «Атлетико» — «Леванте»
    Альваро Мората
    4 января «Атлетико» в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в рамках 19-го тура испанской Примеры примет «Леванте». Стартовый свисток будет дан в 20:30 по Москве. Прогноз на «Атлетико» — «Леванте».
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    Футбол. Испания. Примера 04 Января 2020 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 20:30 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 11.00
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    «Атлетико»

    «Матрасники» закончили 2019 год тремя победами. Сперва в рамках группового этапа Лиги чемпионов они дома одолели московский «Локомотив» (2:0). Эта виктория позволила им выйти в 1/8 финала турнира.

    Затем «индейцы» дважды победили в чемпионате страны. В 17 туре первенства они переиграли на своей территории «Осасуну» (2:0), а в заключительном матче года обыграли на выезде «Бетис» (2:1).

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» перед 19 туром находится на четвертой позиции. Пятую строку мадридцы опережают всего на один пункт, а от лидера отстают на семь баллов.

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  • 30/12/2019

    • На «Ванда Метрополитано» в этом розыгрыше Ла Лиги клуб из Мадрида победил в пяти играх из девяти, трижды сыграл вничью и раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 12:5.

    «Леванте»

    «Леванте» также заканчивали минувший год тремя викториями. Началась эта серия с выездной победы над «Гранадой» со счетом 2:1.

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    Потом «лягушки» в гостях разгромили 5:0 «Меллилу» в рамках Кубка Короля, а в последней своей игре они переиграли в родных пенатах «Сельту» из Виго — 3:1.

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    Перед заключительным туром первого круга, левантийцы с 26 очками идут на девятой строке в турнирной таблице Примеры, уступая четыре пункта шестой еврокубковой строке.

    Вне родных стен в этом сезоне Ла Лиги коллектив из Валенсии играет пока бескомпромиссно, трижды победив при шести поражениях, разница мячей — 10:17.

    В прошлом сезоне «Атлетико» дома обыграл «Леванте» со счетом 1:0, а в Валенсии команды сыграли вничью — 2:2.

    Прогноз на «Атлетико» — «Леванте»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.30.

    На викторию «Леванте» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.70.

    Прогнозируем, что при своих болельщиках «матрасники» смогут добыть три очка, и в поединке будет забито более двух мячей. 0

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