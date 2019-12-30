«Дерби Каунти» — «Чарльтон». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Англии 30 декабря 2019 года

В понедельник, 30 декабря, в 25 туре первенства первой английской лиги «Дерби Каунти» на своем поле примет «Чарльтон». Начало игры — в 22:45 по мск. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Чарльтон».

«Дерби Каунти»

После 24 туров «Дерби Каунти» с 27 очками занимает 18 место в турнирной таблице Чемпионшипа. От зоны вылета команду отделяет шесть пунктов.

На данный момент у «баранов» 7-матчевая безвыигрышная серия в первенстве первого английского дивизиона, где они четыре игры проиграли и три встречи свели вничью.

В предыдущем туре «белые» расписали мировую с «Уиганом» (1:1) на выезде, а перед этим два поединка проиграли — 0:3 «Редингу» в гостях и 0:1 «Миллоулу».

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В 12 домашних матчах текущего Чемпионшипа «Дерби Каунти» добыл пять викторий, столько же игр свел вничью и дважды проиграл, разница мячей — 14:9.

«Чарльтон»

«Чарльтон» с 28 баллами находится на 17 позиции в турнирной таблице первенства первого английского дивизиона.

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«Аддикс» не знает горечи поражений уже в трех встречах подряд, сыграв в этом отрезке дважды вничью при одной победе.

Виктория состоялась в домашней игре с «Бристоль Сити» (3:2) в прошлом туре, а перед этой встречей «красная армия» сыграла по 2:2 с «Халл Сити» на своей арене и КПР в гостях.

Вне родных стен «Чарльтон» добыл лишь две победы в 11 матчах, четыре раза сыграл вничью и пять игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 15:18.

В первом круге «Чарльтон» на своей арене разгромил «Дерби Каунти» со счетом 3:0.

Прогноз на «Дерби Каунти» — «Чарльтон»

«Бараны» сильно играют на своей арене, а «Чарльтон» не особо хорош вне родных стен. Прогнозируем, в этом поединке победу хозяев. 0