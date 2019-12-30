ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп и Пеп ГвардиолаЛучшие из лучших. Топ-10 тренеров АПЛ уходящей декады Мануэль Пеллегрини«Вест Хэм» уволил Пеллегрини. Что пошло не так? Марио Вранчич и Теэму Пукки«Шпоры» отскочили. Пенальти Кейна и VAR спасли команду Моуринью
  • 20:00
    • Назван состав сборной России на матч с США на МЧМ-2020
  • 18:58
    • «Челси» по-волевому победил «Арсенал»
  • 18:07
    • Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию»
  • 16:45
    • France Football назвал символическую сборную десятилетия
  • 16:30
    • «Барыс» выиграл у «Автомобилиста»
  • 15:57
    • В брестском «Динамо» опровергли возможное назначение Кононова
  • 12:38
    • Капитан сборной Канады извинился за свой поступок во время гимна России
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Дерби Каунти» реванш у «Чарльтона»?

    «Дерби Каунти» — «Чарльтон». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Англии 30 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Дерби Прогнозы на Чарльтон Атлетик
    Прогноз на «Дерби Каунти» — «Чарльтон»
    Филлип Коку
    В понедельник, 30 декабря, в 25 туре первенства первой английской лиги «Дерби Каунти» на своем поле примет «Чарльтон». Начало игры — в 22:45 по мск. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Чарльтон».
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 30 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.35
  • Играть!
    •

    «Дерби Каунти»

    После 24 туров «Дерби Каунти» с 27 очками занимает 18 место в турнирной таблице Чемпионшипа. От зоны вылета команду отделяет шесть пунктов.

    На данный момент у «баранов» 7-матчевая безвыигрышная серия в первенстве первого английского дивизиона, где они четыре игры проиграли и три встречи свели вничью.

    В предыдущем туре «белые» расписали мировую с «Уиганом» (1:1) на выезде, а перед этим два поединка проиграли — 0:3 «Редингу» в гостях и 0:1 «Миллоулу».

    Все прогнозы на АПЛ

    В 12 домашних матчах текущего Чемпионшипа «Дерби Каунти» добыл пять викторий, столько же игр свел вничью и дважды проиграл, разница мячей — 14:9.

    «Чарльтон»

    «Чарльтон» с 28 баллами находится на 17 позиции в турнирной таблице первенства первого английского дивизиона.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Аддикс» не знает горечи поражений уже в трех встречах подряд, сыграв в этом отрезке дважды вничью при одной победе.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Виктория состоялась в домашней игре с «Бристоль Сити» (3:2) в прошлом туре, а перед этой встречей «красная армия» сыграла по 2:2 с «Халл Сити» на своей арене и КПР в гостях.

    Вне родных стен «Чарльтон» добыл лишь две победы в 11 матчах, четыре раза сыграл вничью и пять игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 15:18.

    В первом круге «Чарльтон» на своей арене разгромил «Дерби Каунти» со счетом 3:0.

    Прогноз на «Дерби Каунти» — «Чарльтон»

    «Бараны» сильно играют на своей арене, а «Чарльтон» не особо хорош вне родных стен. Прогнозируем, в этом поединке победу хозяев. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч США U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.94
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бостон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Германия U20 — Канада U20
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  4.69
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Завтра в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Питтсбург — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Златан будет играть в «Милане»
  • Почему Златан, Месси и Роналду бросают вызов возрасту и времени
    • Вчера в 18:12     Хоккеисты сборной России
  • Российской молодежке пора вернуть «золото» ЧМ домой
    • 11:17 25/12/2019     Фрэнк Лэмпард
  • Успех на поле. Как тренеры АПЛ играли в футбол?
    • 22:34 25/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Дерби Каунти» — «Чарльтон». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Англии 30 декабря 2019 года. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Чарльтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
    Тоже интересно
    Сборная России Хоккей МЧМ-2020. Финляндия разгромила Казахстан, Россия сыграет с СШАОбзор очередного игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею 19:510
  • 20:11
    • «Северсталь» в овертайме взяла верх над СКА
  • 18:23
    • «Металлург» в серии буллитов переиграл московское «Динамо»
  • 16:59
    • Березовский ведет переговоры с армянским клубом
    «Манчестер Юнайтед» Футбол АПЛ. «МЮ» обыграл «Бернли», «Арсенал» уступил «Челси», «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон»Обзор матчей 20-го тура английской Премьер-лиги 19:110
  • Экспресс дня

  • «Авангард» попробует взять реванш у «Трактора»
  • 4.69
    •
  • 19:44
    • Финляндия разгромила Казахстан на МЧМ-2020
  • 19:27
    • «Сочи» прервал пятиматчевую победную серию «Спартака»
  • 18:47
    • Болельщики «Барселоны» хотят видеть Клоппа главным тренером команды
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Овечкин превзошел Селянне, Малкин и Панарин сделали по три передачиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 декабря 09:330
  • 16:13
    • «Ювентус» и «Наполи» могут обменяться защитниками
  • 15:43
    • Куман назвал главного фаворита Евро-2020
  • 15:29
    • «Валенсия» нашла альтернативу для Канселу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие