«Дерби Каунти» — «Чарльтон». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Англии 30 декабря 2019 года

«Дерби Каунти»
После 24 туров «Дерби Каунти» с 27 очками занимает 18 место в турнирной таблице Чемпионшипа. От зоны вылета команду отделяет шесть пунктов.
На данный момент у «баранов» 7-матчевая безвыигрышная серия в первенстве первого английского дивизиона, где они четыре игры проиграли и три встречи свели вничью.
В предыдущем туре «белые» расписали мировую с «Уиганом» (1:1) на выезде, а перед этим два поединка проиграли — 0:3 «Редингу» в гостях и 0:1 «Миллоулу».
В 12 домашних матчах текущего Чемпионшипа «Дерби Каунти» добыл пять викторий, столько же игр свел вничью и дважды проиграл, разница мячей — 14:9.
«Чарльтон»
«Чарльтон» с 28 баллами находится на 17 позиции в турнирной таблице первенства первого английского дивизиона.
«Аддикс» не знает горечи поражений уже в трех встречах подряд, сыграв в этом отрезке дважды вничью при одной победе.
Виктория состоялась в домашней игре с «Бристоль Сити» (3:2) в прошлом туре, а перед этой встречей «красная армия» сыграла по 2:2 с «Халл Сити» на своей арене и КПР в гостях.
Вне родных стен «Чарльтон» добыл лишь две победы в 11 матчах, четыре раза сыграл вничью и пять игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 15:18.
В первом круге «Чарльтон» на своей арене разгромил «Дерби Каунти» со счетом 3:0.
Прогноз на «Дерби Каунти» — «Чарльтон»
«Бараны» сильно играют на своей арене, а «Чарльтон» не особо хорош вне родных стен. Прогнозируем, в этом поединке победу хозяев. 0