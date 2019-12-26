«Челси» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч АПЛ 26 декабря 2019 года

В 19 туре АПЛ «Челси» примет на своем поле «Саутгемптон». Поединок на Стэмфорд Бридж« состоится 26 декабря в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Саутгемптон».

«Челси»

На днях «Челси» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби и набрал 32 очка. Таким образом, «аристократы» располагаются на четвертой позиции. Ближайший преследователь отстает от них на 4 пункта, так что пока у команды есть небольшая фора.

Примечателен тот факт, что в этом сезоне Премьер-лиги у «синих» малый процент ничейных результатов. Из 18 матчей лишь 2 заканчивались миром. Ну а так 10 побед и 6 поражений.

Победой над «шпорами» (0:2) «пенсионеры» прервали 2-матчевую серию поражений, состоящую из 0:1 от «Борнмута» и 3:1 от «Эвертона».

Календарь и таблица АПЛ

Такой плохой серии у команды не было с начала сезона. Скорее всего, что «Челси» вышел из кризиса, показав хороший футбол в лондонском дерби.

На правом фланге обороны может не сыграть Сесар Аспиликуэта. У него есть повреждение. Дисквалификацию получил Матео Ковачич.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» продолжает двигаться над пропастью. Зона вылета в трех пунктах. Сейчас «святые» на 17 позиции с 18 очками. Таким плохие результаты связаны с отвратительной игрой в обороне. За 18 матчей гости пропустили 37 голов и это худший результат в АПЛ.

«Саутгемптон» в прошлом туре выиграл на выезде у «Астон Виллы» (1:3). Однако до этого у команды было два поражения подряд — 0:1 от «Вест Хэма» и 2:1 от «Ньюкасла».

Что касается выступлений в гостях, то коллектив имеет здесь восьмой показатель в лиге. В чужих стенах «Саутгемптон» пропускает меньше, при этом выиграть ему удалось только в одном из пяти последних выступлений.

Прогноз

По коэффициентам ситуация такая: 1.36 против 8.10. Ничья сопровождается коэффициентом 5.60.

«Челси» имеет хорошую статистику в выступлениях против «святых». У команды 8 побед в 9 играх и 3 сухих домашних матча подряд.

Лэмпард и его коллектив заинтересованы в продлении успешного периода, поэтому сильно сомневаться в хозяевах не приходится.

«Синие» имеют четвертую атаку в лиге, гости — худшие по количеству пропущенных голов. Предлагаем поставить на «П1 и тотал больше 2.5» за 1.81. 0