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    «Челси» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч АПЛ 26 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Челси» — «Саутгемптон»
    Футболисты «Челси»
    В 19 туре АПЛ «Челси» примет на своем поле «Саутгемптон». Поединок на Стэмфорд Бридж« состоится 26 декабря в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2019 года
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    «Челси»

    На днях «Челси» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби и набрал 32 очка. Таким образом, «аристократы» располагаются на четвертой позиции. Ближайший преследователь отстает от них на 4 пункта, так что пока у команды есть небольшая фора.

    Примечателен тот факт, что в этом сезоне Премьер-лиги у «синих» малый процент ничейных результатов. Из 18 матчей лишь 2 заканчивались миром. Ну а так 10 побед и 6 поражений.

    Победой над «шпорами» (0:2) «пенсионеры» прервали 2-матчевую серию поражений, состоящую из 0:1 от «Борнмута» и 3:1 от «Эвертона».

    Календарь и таблица АПЛ

    Такой плохой серии у команды не было с начала сезона. Скорее всего, что «Челси» вышел из кризиса, показав хороший футбол в лондонском дерби.

    На правом фланге обороны может не сыграть Сесар Аспиликуэта. У него есть повреждение. Дисквалификацию получил Матео Ковачич.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» продолжает двигаться над пропастью. Зона вылета в трех пунктах. Сейчас «святые» на 17 позиции с 18 очками. Таким плохие результаты связаны с отвратительной игрой в обороне. За 18 матчей гости пропустили 37 голов и это худший результат в АПЛ.

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    • «Саутгемптон» в прошлом туре выиграл на выезде у «Астон Виллы» (1:3). Однако до этого у команды было два поражения подряд — 0:1 от «Вест Хэма» и 2:1 от «Ньюкасла».

    Что касается выступлений в гостях, то коллектив имеет здесь восьмой показатель в лиге. В чужих стенах «Саутгемптон» пропускает меньше, при этом выиграть ему удалось только в одном из пяти последних выступлений.

    Прогноз

    По коэффициентам ситуация такая: 1.36 против 8.10. Ничья сопровождается коэффициентом 5.60.

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    «Челси» имеет хорошую статистику в выступлениях против «святых». У команды 8 побед в 9 играх и 3 сухих домашних матча подряд.

    Лэмпард и его коллектив заинтересованы в продлении успешного периода, поэтому сильно сомневаться в хозяевах не приходится.

    «Синие» имеют четвертую атаку в лиге, гости — худшие по количеству пропущенных голов. Предлагаем поставить на «П1 и тотал больше 2.5» за 1.81. 0

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