ПСЖ — «Амьен». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч чемпионата Франции 21 декабря 2019 года

В 19 туре французской Лиги 1 ПСЖ будет принимать «Амьен». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» 21 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на ПСЖ — «Амьен».

ПСЖ

Сейчас столичная команда находится на первой строчке в чемпионате, имея 42 балла на счету и матч в запасе против «Монако». Ближайшего преследователя это клуб опережает на 7 пунктов.

26 ноября на «Сантьяго Бернабеу» красно-синие смогли вырвать ничью у «Реала» (2:2) и заработали 1 очко. С того времени ПСЖ только побеждает во всех турнирах.

Подопечные Томаса Тухеля одержали верх над «Нантом» (2:0) и «Монпелье» (3:1) во французском первенстве, а затем парижане разгромили «Галатасарай» в еврокубках (5:0).

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В 18 туре Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» уверенно разобрался с «Сент-Этьеном» (4:0), после чего в Кубке страны команда одолела «Ле Ман» (4:1).

«Амьен»

На данный момент клуб из одноименного города находится рядом зоной вылета. С 17 очками в активе команда занимает 17 строчку в турнирной таблице. У этого коллектива также есть игра в запасе против «Нима».

После победы 2 декабря над «Брестом» (1:0) «Амьен» потерпел поражения в четырех встречах в рамках чемпионата Франции. Сперва подопечные Луки Элснера были слабее «Ренна» (1:3).

А затем эта команда уступила «Страсбуру» (0:4), «Монпелье» (2:4) и «Монако» (0:3). Но полоса невезений была прервана в 18 туре, когда «Амьен» расписал мировую с «Дижоном» (1:1).

18 декабря в рамках 1/8 финала Кубка страны подопечные Луки Элснера на своем поле принимали «Ренн». Хозяева встречи одолели соперников со счетом 3:2.

Прогноз

На победу ПСЖ в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,09, ничья оценивается в 12,5, а успех «Амьена» — в 28,0.

Наш прогноз на матч — победа ПСЖ в первом тайме с форой -1 с коэффициентом 1,62. 0