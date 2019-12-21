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    Сможет ли «Марсель» одержать сухую победу?

    «Марсель» — «Ним». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Франции 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Марсель» — «Ним»
    Стив Манданда
    В рамках 19-го тура французской Лиги 1 «Марсель» будет принимать «Ним». Встреча пройдет 21 декабря на стадионе «Велодром». Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Марсель» — «Ним».
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Марсель»

    В чемпионате Франции «Марсель» на данный момент занимает второе место. Команда Андре Виллаша-Боаша в 18 матчах набрала 35 очков и отстает от лидирующего ПСЖ на 7 очков. В то же время ближайшего преследователя «Лилль» «Марсель» опережает на 4 очка.

    Беспроигрышная серия команды насчитывает 7 матчей. В предыдущий раз «Марсель» проигрывал еще в конце октября, когда сперва уступил в чемпионате ПСЖ, а затем вылетел из Кубка французской лиги, проиграв «Монако». После этого команда одержала шесть побед подряд и один раз сыграла вничью.

    Ничья эта была зафиксирована в предыдущем туре — 1:1 на выезде в матче против «Метца».

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    Отметим, что в этом матче «Марсель» впервые за семь игр забил меньше двух мячей. По ходу своей победной серии команда в шести случаях забивала два гола за игру и еще в одном — три.

    «Ним»

    «Ним» является одним из аутсайдеров чемпионата Франции. Команда, которую возглавляет Бернар Блакар, провела 17 матчей, в которых сумела набрать 12 очков, и располагается на 19-м месте.

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    Стоит отметить, что «Ним» делит последнее место в лиге по показателю забитых мячей. В 17 турах команда смогла лишь 12 раз огорчить соперников.

    К матчу против «Марселя» «Ним» подошел с серией из семи матчей без побед — в шести из них команда проиграла, в том числе в четырех подряд. В чемпионате Франции три предыдущих матча «Ним» проиграл с разницей 0:11.

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    • На неделе «Ним» вылетел из Кубка французской лиги, где уступил «Сент-Этьену» со счетом 1:2.

    Прогноз

    На победу «Марселя» букмекеры дают коэффициент 1,34, на ничью — 5,50, а на победу «Нима» — 11,00.

    Наш прогноз на матч «Марсель» — «Ним» — сухая победа «Марселя» с коэффициентом 2,10. 0

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