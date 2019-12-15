«Лион» — «Ренн». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Франции 15 декабря 2019 года

В 18 туре французской Лиги 1 «Лион» 15 декабря на своем поле сыграет с «Ренном». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. Прогноз на «Лион» — «Ренн».

«Лион»

Накануне «ткачи» в Лиге чемпионов сыграли с немецким «Лейпцигом» на своем поле вничью 2:2, позволившая французам пробиться со второго места в группе в 1/8 финала турнира.

В последнем матче чемпионата Франции «аристократы» разгромили на выезде «Ним» со счетом 4:0, а перед этим было поражение от «Лилля» на своей территории — 0:1.

Перед стартом 18 тура «Лион» находится лишь на седьмом месте в турнирной таблице Лиги 1, с 25 очками и отставанием от третьего «Лилля» в три балла.

Все прогнозы на спорт

В восьми домашних играх Лиги 1 «Олимпик» одержал три виктории при двух ничьих и трех поражениях, разница забитых и пропущенных — 11:5.

«Ренн»

«Ренн» также на недели провел еврокубковый поединок, где одолел в родных пенатах римский «Лацио» (2:0). Правда эта виктория не позволила команде покинуть последнюю строку в своей группе.

Эта победа стала четвертой подряд для «красно-черных». Перед эти они еще одержали три победы и в чемпионате страны, одолев по 2:1 «Сент-Этьен» и «Анже» дома, на выезде «Мец» — 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Франции бретонцы с 27 очками находятся на четвертой позиции, в одном балле позади третьего «Лилля», имея при этом одну игру в запасе.

В выездных встречах текущей Лиги 1 «Ренн» одержал три победы, два раза сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей — 8:7.

В сезоне 2018/19 эти команды обменялись гостевыми викториями. «Лион» дома уступил 0:2, а на выезде победил — 1:0.

Прогноз на «Лион» — «Ренн»

Прогнозируем, что в поединке коллективов, которые на неделе отдали много сил в еврокубках, мы не увидим голевой феерии. 0