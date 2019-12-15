«АЗ Алкмар» — «Аякс». Прогноз (к. 3.1) и ставки на матч чемпионата Нидерландов по футболу 15 декабря 2019 года

«АЗ Алкмар»
По итогам 16-ти туров чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» идет на второй позиции. У клуба 38 очков, что в двух баллах от сегодняшнего соперника.
Команда не знает поражений в национальном первенстве с 19 октября. Более того, с тех пор она выиграла шесть поединков кряду.
В целом, до предыдущей игры коллектив не проигрывал девять встреч подряд во всех турнирах. И только «МЮ» нанес ему поражение (0:4) в Лиге Европы, но «АЗ» все равно вышел в 1/16 финала.
«Аякс»
Амстердамский коллектив лидирует в голландском первенстве. После 16 матчей у него на счету 41 очко и отрыв в три балла от нынешнего соперника.
До прошлого тура у «божьих сыновей» была 9-матчевая победная серия в Эредивизии. Пять из них они выиграли с крупным счетом.
Тем не менее, за последнюю неделю команда потерпела два болезненных поражений. Сперва она проиграла дома «Виллем II» (0:2) в национальном первенства, а затем — «Валенсии» (0:1), из-за чего вылетела из Лиги чемпионов.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,2, а ничья — в 3,75.
Рекомендуем ставить на то, что «Аякс» выиграет, и обе команды забьют за 3,1. 0