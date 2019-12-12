«Ренн» — «Лацио». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В четверг, 12 декабря, французский «Ренн» будет принимать на своем поле римский «Лацио» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 20:55 мск. Прогноз на «Ренн» — «Лацио».

«Ренн»

В первом туре второго по значимости еврокубка бретонцы на своей территории расписали мировую с шотландским клубом (1:1). Соперники обменялсь голами с 11-метровой отметки.

После этого французский клуб потерпел поражение от «Лацио» (2:1) во втором туре. В двух следующих матчах турнира были поражения от «Клужа» с одинаковым счетом 0:1.

Все прогнозы на футбол

В пятом туре французы гостили у «Селтика» и уступили — 1:3. В настоящий момент «Ренн» имеет одно очко и занимает последнее место в группе E, потеряв все шансы на плей-офф.

В прошлом туре Лиги 1 команда дома одолела «Анже» (2:1) и занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Лацио»

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы римский коллектив выступает посредственно. За пять матчей команда записала себе в актив 6 баллов и занимает третье место в Группе E.

В первом поединке в Румынии гости проиграли «ЧФР Клужу» со счетом 1:2. Первая победа была добыта «орлятами» во встрече с «Ренном» (2:1).

В 3 и 4 турах группового этапа Лиги Европы «Лацио» дважды сыграл с «Селтиком». В обоих матчах подопечные Симоне Индзаги уступили шотландцам с одинаковым результатом — 1:2.

В прошлом туре римляне добыли вторую победу, одолев «ЧФР Клуж» дома — 1:0.

В Серии А 7 декабря «Лацио» удалось одержать громкую победу, одолев в родных стенах «Ювентус» — 3:1. В турнирной таблице клуб занимает третье место и отстает от «Юве» на три пункта.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1.88, тогда как успех хозяев оцениваются в 4.20, а ничья — в 3.75.

У итальянцев есть серия из пяти побед подряд и шансы на выход в плей-офф, тогда как «Ренн» с головой погружен в борьбу на внутренней арене. Предлагаем поставить на победу «Лацио» за 1.88. 0