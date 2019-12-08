«Унион» — «Кельн». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Германии 8 декабря 2019 года

8 декабря в 14-м туре немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» примет «Кельн». Начало — в 17:30 по мск. Прогноз на «Унион» — «Кельн».

«Унион»

В прошлом туре «Унион» прервал свое 4-матчевое победное шествие с учетом всех турниров, уступив в гостевом поединке 1:2 «Шальке», пропустив решающий гол в самом конце игры.

Удачную серию «железные» начали с гостевой виктории в Кубке Германии над «Фрайбургом» (3:1), затем они вышли победителями в трех поединках БЛ подряд. Были повержены на своем поле «Герта» (1:0), «Майнц» (3:2) в гостях и дома «Боруссию» М со счетом 2:0.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Унион» с 16 баллами после 13 туров идет на 11 месте, опережая опасную зону на пять пунктов.

Все прогнозы на Бундеслигу

Пока в дебютном сезоне элиты немецкого футбола берлинцы дома играют бескомпромиссно, четырежды выиграв при трех поражениях, разница мячей — 10:9.

«Кельн»

«Кельн» перед стартом 14 тура в немецком первенстве находится в зоне вылета. И даже в случае победы команда навряд ли ее покинет.

«Козлы» не знают радости победы уже в шести поединках подряд с учетом всех турниров, проиграв за этот период в пяти из них.

Ничейным результатом в последнем игровом дне «Аугсбургом» (1:1) дома, они смогли прервать серию из пяти поражений, где четыре из них состоялись в матчах Бундеслиги.

В семи выездных встречах текущего немецкого первенства кельнцы добыли одну викторию, раз сыграли вничью и пять встреч проиграли, разница забитых и пропущенных — 6:17.

В прошлом сезоне эти коллективы играли во второй Бундеслиге. И тогда «Унион» в Берлине одолел «Кельн» со счетом 2:0, другой матч закончился мировым исходом — 1:1.

Прогноз на «Унион» — «Кельн»

Прогнозируем, что на своей арене берлинцы как минимум не проиграют аутсайдеру лиги, и игра будет более-менее результативной. 0