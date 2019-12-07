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    Продолжит ли «Юве» традицию победных выездов на римский «Олимпико»?

    «Лацио» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Италии 7 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Лацио» — «Ювентус»
    Пауло Дибала
    В 15 туре итальянской Серии А «Лацио» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 7 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Лацио» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.90
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.40
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    «Лацио»

    Римляне начали ноябрь с выездной победы над «Миланом» (2:1), вырванной на последних минутах.

    Затем «орлята» на своем поле уступили в рамках Лиги Европы шотландскому «Селтику» (1:2), пропустив на последних минутах, после чего выдали серию из четырех побед.

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    На своем поле «Лацио» разгромил «Лечче» (4:2), затем на выезде победил «Сассуоло» (2:1), вновь вырвав победу в компенсированное время.

    Матч Лиги Европы с «Клужем» завершился домашней победой со счетом 1:0, а в последнем матче «Лацио» разгромил на своем поле «Удинезе» (3:0).

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  • 29/11/2019

    • После 14 туров Серии А «Лацио» с 30 очками на 3-м месте. Разница мячей 33-14, 17 голов забил Чиро Иммобиле.

    «Ювентус»

    Туринский клуб начал ноябрь с гостевой победы в дерби с «Торино» (1:0), после чего в Москве справился с «Локомотивом» (2:1) в рамках Лиги чемпионов, забив в компенсированное время.

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  • 02/12/2019

    • Вернувшись домой, «Юве» победил «Милан» (1:0), забив в концовке встречи, а потом на выезде справился с «Аталантой» (3:1) — все три мяча туринцев забиты были в конце второго тайма.

    Домашний матч Лиги чемпионов с «Атлетико» завершился победой 1:0 — перед перерывом отличился Дибала. А в последнем матче «Юве» потерял очки, сыграв вничью с «Сассуоло» (2:2).

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    После 14 туров Серии А «Ювентус» на 2-м месте с 36 очками, на балл отставая от «Интера». Разница мячей 25-12, 6 голов забил Криштиану Роналду, еще по 4 Гонсало Игуаин и Пауло Дибала.

    Календарь и таблица Серии А

    В прошлом сезоне «Ювентус» выиграл оба матча (2:0 дома и 2:1 в гостях). Сезоном ранее «Юве» уступил дома 1:2, но победил в Риме 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ювентуса» — 2.40, победа «Лацио» — 2.85, ничья в основное время — 3.40.

    Туринцы выиграли шесть последних выездов в гости к «Лацио», прогнозируем, что и в этом матче они одержат победу.

    Вряд ли стоит ждать очень результативного матча, обе команды пропускают мало. Интересны варианты ТМ 2,5 за 2,0 и «обе забьют — нет» за 2,20. 0

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