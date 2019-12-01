«Монако» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Франции 1 декабря 2019 года

В 15 туре французской Лиги 1 «Монако» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Луи II» 1 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Монако» — ПСЖ.

«Монако»

За 14 игр в рамках французского первенства клуб из одноименного княжества сумел заработать 18 баллов, благодаря чему команда идет 14 в таблице, отставая от зоны еврокубков на 4 пункта.

После поражения от «Монпелье» в 9 туре чемпионата (1:3) подопечные Леонарду Жардима обыграли «Ренн» (3:2), «Нант» (1:0), а также взяли верх над «Марселем» (2:1) в 1/16 финала Кубка Франции.

Но в 12 туре Лиги 1 красно-белые в очередной раз остались без набранных очков. На «Жоффруа Гишар» гости оказались слабее «Сент-Этьена» (0:1).

Все прогнозы на Лигу 1

9 ноября гол Александра Головина подарил «Монако» победу дома над «Дижоном» (1:0), но в выездной встрече с «Бордо» его клуб уступил хозяевам со счетом 1:2.

ПСЖ

В 14 встречах в рамках французского первенства столичный клуб сумел набрать 33 балла. Сейчас команда единолично возглавляет таблицу, опережая ближайшего преследователя на 8 пунктов.

Но в чемпионате подопечные Томаса Тухеля проигрывали не так давно. В 12 туре на стадионе «Гастон Жерар» гости потерпели поражение от «Дижона» (1:2).

А затем парижане трижды победили. Сперва Мауро Икарди расписался в воротах «Брюгге» в ЛЧ (1:0), а затем ПСЖ одолел «Брест» (2:1) и взял верх над «Лиллем» (2:0).

В очередном поединке на евроарене коллектив Тухеля воспользовался ошибками «Реала» в обороне и сумел вырвать ничью на «Сантьяго Бернабеу» (2:2).

Прогноз

На победу «Монако» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,10, на ничью — 5,00, а на победу ПСЖ — 1,49.

В родных стенах подопечные Жардима постараются оказать сопротивление парижанам, но сделать это будет очень трудно. Наш прогноз на матч — ПСЖ не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,58. 0