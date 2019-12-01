ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериЭмери — на выход. Фанатам больно смотреть за игрой «Арсенала» Официальный мяч Лиги Европы УЕФАГлавные интриги после 5 тура Лиги Европы: кто прошел, кто пролетел, кто еще имеет шансы Александр ОвечкинНХЛ. Голы Овечкина, Кузнецова, Орлова и Ничушкина, два очка Барбашева
  • 09:59
    • Овечкин вошел в топ-3 в истории НХЛ по двум показателям
  • 09:47
    • Гвардиола готов продлить контракт с «Ман Сити»
  • 08:58
    • «Даллас» справился с «Финиксом», «Индиана» дожала «Атланту»
  • 08:44
    • Хачанов начал сотрудничество со шведским тренером
  • 08:28
    • «Лестер» готов отпустить Роджерса в «Арсенал» за компенсацию
  • 08:15
    • Фергюсон подписал контракт на бой с Нурмагомедовым
  • 00:19
    • Cлуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
    Все новости спорта

    Выстоит ли «Монако» в игре с лидером Лиги 1?

    «Монако» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Франции 1 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Монако Прогнозы на ПСЖ Календарь Лиги 1
    Прогноз на «Монако» — ПСЖ
    Футболисты ПСЖ
    В 15 туре французской Лиги 1 «Монако» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Луи II» 1 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Монако» — ПСЖ.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 01 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.50
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.50
  • Играть!
    •

    «Монако»

    За 14 игр в рамках французского первенства клуб из одноименного княжества сумел заработать 18 баллов, благодаря чему команда идет 14 в таблице, отставая от зоны еврокубков на 4 пункта.

    После поражения от «Монпелье» в 9 туре чемпионата (1:3) подопечные Леонарду Жардима обыграли «Ренн» (3:2), «Нант» (1:0), а также взяли верх над «Марселем» (2:1) в 1/16 финала Кубка Франции.

    Но в 12 туре Лиги 1 красно-белые в очередной раз остались без набранных очков. На «Жоффруа Гишар» гости оказались слабее «Сент-Этьена» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    9 ноября гол Александра Головина подарил «Монако» победу дома над «Дижоном» (1:0), но в выездной встрече с «Бордо» его клуб уступил хозяевам со счетом 1:2.

    ПСЖ

    В 14 встречах в рамках французского первенства столичный клуб сумел набрать 33 балла. Сейчас команда единолично возглавляет таблицу, опережая ближайшего преследователя на 8 пунктов.

  • Навас остановил лучший «Реал» после ухода Роналду
  • Реакция прессы на матч «Реал» — ПСЖ
  • 27/11/2019

    • Но в чемпионате подопечные Томаса Тухеля проигрывали не так давно. В 12 туре на стадионе «Гастон Жерар» гости потерпели поражение от «Дижона» (1:2).

    А затем парижане трижды победили. Сперва Мауро Икарди расписался в воротах «Брюгге» в ЛЧ (1:0), а затем ПСЖ одолел «Брест» (2:1) и взял верх над «Лиллем» (2:0).

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    В очередном поединке на евроарене коллектив Тухеля воспользовался ошибками «Реала» в обороне и сумел вырвать ничью на «Сантьяго Бернабеу» (2:2).

    Прогноз

    На победу «Монако» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,10, на ничью — 5,00, а на победу ПСЖ — 1,49.

    В родных стенах подопечные Жардима постараются оказать сопротивление парижанам, но сделать это будет очень трудно. Наш прогноз на матч — ПСЖ не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,58. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Падерборн — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Герта — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.78
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бернли — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Ари
  • «Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лице
    • 22:40 28/11/2019     Жозе Моуринью
  • Моуринью начал в ЛЧ с волевой победы. Пять выводов после матча «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»
    • 14:00 27/11/2019     Федор Чалов забил гол, но этого не хватило
  • В Барселону — туристами. ЦСКА не справился с «Лудогорцем»
    • Вчера в 02:25
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Монако» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Франции 1 декабря 2019 года. Прогноз на «Монако» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
    Тоже интересно
    Антуан Гризманн Футбол Примера. «Реал» в гостях у «Алавеса», «Атлетико» против «Барселоны»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Испании 01:020
  • 00:53
    • ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге
  • 00:32
    • «Шальке» на своем поле дожал «Унион Берлин»
  • 00:08
    • «Бостон» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ
    Федор Чалов забил гол, но этого не хватило Футбол В Барселону — туристами. ЦСКА не справился с «Лудогорцем»Реакция спортивных СМИ на окончательный вылет ЦСКА из Лиги Европы Вчера в 02:250
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Арсенал» одержать долгожданную победу?
  • 2.83
    •
  • 23:57
    • «Витесс» Слуцкого в пятый раз подряд проиграл в чемпионате Нидерландов
  • 23:34
    • Зидан: Винисиус останется в «Реале»
  • 22:50
    • «Бруклин» выиграл у «Бостона» в матче НБА
    Ари Футбол «Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лицеПресса и комментарии о матче «Краснодар» — «Базель» 28/11/2019 в 22:400
  • 22:21
    • «Зенит» потерпел шестое поражение подряд в Евролиге
  • 21:34
    • «Сочи» прервал победную серию «Ак Барса»
  • 21:29
    • «Оренбург» готов перенести матч с «Сочи» на следующий год
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие