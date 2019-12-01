«Лацио» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Италии 1 декабря 2019 года

«Лацио» — «Удинезе». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 1 декабря 2019 года Прогноз на «Лацио» — «Удинезе».

«Лацио»

«Лацио» находится в первой тройке. От «Интера» команда отстает на 7 пунктов. Сзади римлян поджимают «Кальяри», «Рома» и «Аталанта».

Римляне набрали шикарный ход и уже имеют серию из пяти подряд побед в Серии А. Поочередно были обыграны «Лечче» (4:2), «Милан» (2:1), «Торино» (4:0), «Фиорентина» (2:1), а в прошлом туре — «Сассуоло» (2:1) на выезде.

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Эту серию подпортило поражение от «Селтика» дома (1:2) в Лиге Европы, но 28 ноября «Лацио» удалось добиться успеха и в еврокубке, одолев в родных стенах «ЧФР Клуж» — 1:0.

В невероятной форме находится форвард команды Чиро Иммобиле, который забил уже 15 голов в 13 турах.

«Удинезе»

«Удинезе» уже запомнился в нынешнем сезоне тем, что 27 октября потерпел тяжелейшее поражение. Команда ездила в гости к «Аталанте», где уступила со счетом 1:7.

После 13 туров команда набрала 14 очков и занимает 13-е место, но от топ-10 ее отделяют всего два пункта.

Беда в том, что выступает «Удинезе» не очень убедительно. Разница мячей — отрицательная (-11).

После унижения от «Аталанты» было еще одно — против «Ромы» (0:4). Далее удалось выровнять ситуацию победой над «Дженоа» (3:1) и ничьей со СПАЛом (0:0). Тем не менее, в прошлом туре команда вновь уступила — «Сампдории» (1:2).

Прогноз

1.32 и 10.5 — коэффициенты на победу хозяев и гостей соответственно, 3.65 — котировка на ничью.

Учитывая состояние защиты «Удинезе», хозяева могут оформить разгром. Предлагаем поставить на победу «Лацио» с форой -1,5 гола за 1.82. 0