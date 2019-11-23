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    Как развернутся события в игре на «Селлхерст Парк»?

    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч АПЛ 23 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
    Юрген Клопп
    В 13 туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Селлхерст Парк» 23 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.00
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.45
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    «Кристал Пэлас»

    По завершении 12 туров чемпионата Англии клуб из южного Лондона располагается на 12 месте в таблице, имея в своем активе 15 баллов.

    После ничьей во встрече в «Вулверхэмптоном», в которой «волки» сравняли счет на 95 минуте (1:1) «стекольщики» смогли дважды победить.

    «Кристал Пэлас» разобрался с «Норвичем» (2:0), а затем в гостях коллектив Роя Ходжсона одолел «Вест Хэм» (1:2). Но с тех пор «стекольщики» только теряют очки.

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    В 9 туре АПЛ лондонцы уступили «Ман Сити» (0:2), а затем была ничья с «Арсеналом» (2:2). В ноябре «орлы» проиграли «Лестеру» (0:2) и «Челси» (2:0).

    «Ливерпуль»

    За свои 12 поединков чемпионата «мерсисайдцы» сумели закрепиться на первой строчке в таблице с 34 баллами на счету. От преследователей команда оторвалась на 8 пунктов.

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    • После потери очков в гостевом поединке на «Олд Траффорд» в игре с МЮ (1:1) «Ливерпуль» лишь побеждал во всех турнирах. А началась эта серия с разгрома «Генка» в Лиге чемпионов (1:4).

    В 10 туре Премьер-лиги красные разобрались с «Тоттенхэмом» (2:1), а затем в 1/8 финала Кубка лиги подопечные Юргена Клоппа одолели «Арсенал» в серии пенальти (5:5, 5:4).

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    В выездной встрече с «Астон Виллой» гости долго проигрывали. Потом голы Робертсона и Мане на 87 и 94 минутах соответственно подарили «Ливерпулю» победу (1:2), после чего «мерсисайдцы» взяли верх над «Генком» (2:1) и над «Ман Сити» (3:1).

    Прогноз

    На победу «Кристал Пэлас» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7,20, на ничью — 4,50, а на победу «Ливерпуля» — 1,49.

    В этом сезоне «орлы» много пропускают, но в родных стенах они готовы сражаться с любым соперником. Наш прогноз на матч — «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,98. 0

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    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч АПЛ 23 ноября 2019 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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