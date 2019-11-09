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    Тедеско докажет, что прошлый результат был ошибкой

    «Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 9 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Спартак» — «Крылья Советов»
    Доменико Тедеско
    В домашнем матче московский «Спартак» примет самарские «Крылья Советов». Поединок 16 тура российской Премьер-лиги пройдет на стадионе «Открытие-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Крылья Советов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.40
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    «Спартак»

    После 15 туров московская команда занимает 9 место с 18 очками в активе. Совсем недавно в «Спартак» пришел Доменико Тедеско, который сменил Олега Кононова. В целом изменения были, но немецкий специалист очень быстро потерпел первое поражение.

    В прошлом туре команда проиграла тульскому «Арсеналу» (0:1), да еще и на своем поле. В своем втором матче с «красно-белыми» Тедеско разбил «Локомотив» (0:3). В дебютном выступлении была нулевая ничья с коллективом Романа Шаронова — «Рубином».

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    Также спасибо итальянскому немцу болельщики уже могут сказать за то, что команда выбила из Кубка «Ростов», выиграв 2:1.

    Стоит добавить, что в этом сезоне «Спартак» регулярно пропускает. Коллектив сумел сохранить ворота «сухими» только в 3 из 21 поединка.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» располагаются чуть выше «Спартака». Гости имеют 18 оков и находятся на 7 месте таблицы РПЛ. Как и соперник, «самарцы» имеют нулевую разницу голов, однако пропустили они на два мяча больше — 18.

    «Крылья» не выигрывал в двух последних матчах РПЛ. В 15 туре они расписали нулевое перемирие с «Рубином». А до этого было фиаско в матче с «Зенитом» (0:2).

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  • 05/11/2019

    • Последнюю победу гости одержали 20 октября в матче с «Оренбургом» (0:1). Кстати, это была вторая победа на выезде кряду. Также коллектив не пропускает в гостях на протяжении двух встреч.

    За красную карточку дисквалификацию отсидит Никита Чернов, поэтому он не поможет своей команде.

    Прогноз

    1.70 и 5.20 предлагают букмекеры на победу одной и другой команды. На ничью они поставили коэффициент 3.85.

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    Для Тедеско очень важно выиграть следующий матч. Все-таки его позвали для изменений в результатах. Второе поражение может снизить уровень доверия к специалисту. К тому же клуб способен выйти на 6 место в случае успеха.

    Дома «Крыльям Советов» «красно-белые» не проигрывают с 2009 года. Более того, команда выиграла 4 последних очных встречи. Учитывая мотивацию хозяев, предлагаем поставить на их победу. 0

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