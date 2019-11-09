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    С какой периодичностью ПСЖ забьет «Бресту»?

    «Брест» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Франции 9 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Брест» — ПСЖ
    Анхель Ди Мария
    В 13 туре французской Лиги 1 «Брест» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на «Стад Франсис Ле Бле» 9 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Брест» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.50
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 1.22
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    «Брест»

    По завершении 12 туров чемпионата команда из одноименного французского города занимает 9 строчку в таблице с 17 очками на счету.

    После разгрома на «Луи II» от «Монако» (4:1) коллектив из Бреста сумел победить в четырех встречах в разных соревнованиях.

    Сперва в Лиге 1 подопечные Оливера Далл'Оглио взяли верх над «Мецом» (2:0), а затем в 10 туре чемпионата в городе Анжер гости одолели «Анже» (0:1).

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    Спустя неделю «Брест» разобрался с «Дижоном» (2:0), а в 1/16 финала Кубка страны этот коллектив в серии пенальти прошел «Мец» (1:1, 3:4). А в последнем матче «Брест» уступил «Амьену» (1:0).

    ПСЖ

    На сегодняшний день столичный коллектив уверенно закрепился на лидерской позиции в чемпионате с 27 баллами в активе. Вторую команду «Анже» парижане опережают на 7 пунктов.

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    • После домашней осечки в игре с «Реймсом» (0:2) коллектив Томаса Тухеля сумел победить «Бордо» (0:1) во французском первенстве и «Галатасарай» (0:1) в Лиге чемпионов.

    Затем ПСЖ разгромил «Анже» (4:0), «Ниццу» (1:4), «Брюгге» на евроарене (0:5), а также «Марсель» (4:0).

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    В 12 туре Лиги 1 парижане неожиданно потерпели поражение от «Дижона» в гостях (2:1). А в 4 матче ЛЧ красно-синие скромно разобрались с «Брюгге» (1:0). В этой встрече единственным голом отметился Мауро Икарди на 22 минуте.

    Прогноз

    На победу «Бреста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 13,0, на ничью — 7,20, а на победу ПСЖ — 1,22.

    Наш прогноз на матч — ПСЖ забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,75. 0

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    «Брест» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Франции 9 ноября 2019 года. Прогноз на «Брест» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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