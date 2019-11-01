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    Останется ли результативность ПСЖ на прежнем уровне?

    «Дижон» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Франции 1 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Дижон» — ПСЖ
    Килиан Мбаппе
    На стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне 1 ноября состоится противостояния одноименной местной команды «Дижон» и лидера Лиги 1 ПСЖ. Поединок 12 тура чемпионата Франции начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Дижон» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.00
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 1.23
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    «Дижон»

    Клуб находится на дне турнирной таблицы Лиги 1. На счету у хозяев всего 9 очков. За 11 туров команда 6 раз проигрывала и только дважды праздновала победу. При этом у «Дижона» не самый худший показатель по пропущенным мячам.

    На днях коллектив вылетел из Кубка Франции, проиграв «Бордо» 2:0. Тремя днями ранее было поражения в чемпионате от «Бреста» с аналогичным результатом.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Красные» очень мало забивают. На их счету всего 5 мячей в 11 матчах. Более того, они не могли распечатать ворота соперника в 7 из 10 последних противостояний.

    Дома команда выступает практически так же плохо, как и на выезде. В родных стенах за 5 встреч «Дижон» набрал всего 5 очков.

    ПСЖ

    «Парижане» вырвались далеко вперед от своих конкурентов за титул, поэтому сейчас повторяется сценарий прошлого сезона. На счету ПСЖ 27 очков, что на 8 баллов больше, чем у «Нанта».

    Гости катастрофически мало пропускают и много забивают сами. На их счету всего 5 пропущенных и это второй результат в лиге. А вот по забитым «красно-синие» находятся в лидерах чемпионата. Они оформили уже 25 голов.

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    • Что тут говорить, если ПСЖ забивал как минимум четыре мяча в трех последних играх Лиги 1 — 4:0 с «Анже», 1:4 с «Ниццей» и 4:0 с «Марселем». Это еще не были учтены промежуточные матчи в ЛЧ, где «олимпийцы» разгромили «Брюгге» 0:5 и выиграли у «Галатасарая» 1:0.

    ПСЖ снова потерял Неймара из-за травмы. С ним лечится Менье. Рискуют пропустить встречу Керер и Гуйе по тем же причинам.

    Прогноз

    ПСЖ просто обязан побеждать. Другого варианта не дано. Результативность «парижан» зашкаливает и сейчас они в хорошей форме.

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    «Дижону» ни на что надеется не приходится. Даже глухая оборона вряд ли поможет команде.

    12.5 и 1.23 — цифры на победу одной и другой команды. Коэффициентом 7.00 букмекеры оценивают вероятность ничьи.

    Учитывая последние результаты подопечных Томаса Тухеля, мы хотим предложить вариант с индивидуальным тоталом гостей — «ИТ 2 больше 2.5» с коэффициентом 1.81 0

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