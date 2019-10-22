«Шахтер» — «Динамо» З. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги чемпионов 22 октября 2019 года

В третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» будет принимать загребское «Динамо». Местом проведения матча станет арена «Металлист», расположенная в Харькове. Старт встречи в 19:55 по мск. Прогноз на «Шахтер» — «Динамо» З.

«Шахтер»

«Горняки» набрали 3 очка в своей группе и сейчас занимают третье место. Предстоящая встреча — хорошая возможность подняться на строчку выше, поскольку с гостями у «Шахтера» одинаковое количество баллов.

В первом туре ЛЧ клуб проиграл дома «Ман Сити» со счетом 0:3. Затем «шахтеры» съездили в гости к «Аталанте», где сумели выиграть 1:2.

Донецкий коллектив установил 5-матчевую победную серию. В пяти последних встречах команда пропустила всего один мяч. В позапрошлом матче «Шахтер» выиграл 0:2 у «Днепр-1», а на выходных «оранжевые» одолели «Колос» 6:0.

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Добавим, что 7 из 8 поединков ЛЧ с участием клуба заканчивались при трех и более забитых голах.

«Динамо» З

«Динамо» Загреб идет на второй строчке. Хорваты в первом туре разгромили «Аталанту» 4:0, а позже проиграли «Манчестер Сити» 2:0, хотя оказали сильнейшее сопротивление. «Горожанам» удалось забить первый мяч только во второй половине второго тайма.

В пятницу команда выиграла в чемпионате 2:4 у «Горицы». До перерыва на международные матчи клуб минимально обыграл «Славен».

«Динамо» имеет всего одно поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, при этом на счету гостей уже 8 поединков. В пяти случаях они одерживали победу.

Пропуская лишь в трех играх, загребские футболисты давали сопернику забить не более двух раз.

Прогноз

Букмекеры считают «Шахтер» фаворитом — 1.74 на победу первых и 4.90 на победу вторых. Ничья оценивается коэффициентом 3.90.

Судя по игре с «горожанами», «Динамо» имеет хорошую оборону. «Шахтеру» придется тяжело. Вполне вероятно, что много голов мы не увидим.

Хорваты намерены удержать вторую строчку. Так что они не станут форсировать события с первых минут и, скорее всего, займут выжидательную позиции, как это у них получается.

Оба соперника умеют забивать, поэтому нулей на табло не ждем. Прогноз — обе забьют за 1.79. 0