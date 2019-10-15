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    Заработает ли Швейцария 3 очка в Женеве?

    Швейцария — Ирландия. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 15 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Швейцарии Прогнозы на сборную Ирландии
    Прогноз на Швейцария — Ирландия
    Ремо Фройлер
    В восьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Швейцарии 15 октября на «Стад де Женева» в Женеве сыграет с Ирландией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Швейцария — Ирландия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа D 15 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.55
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    Швейцария

    В данной отборочной кампании к Евро-2020 швейцарцы приняли участие в 5 матчах, в ходе которых они заработали 8 баллов и расположились на 3 строчке в таблице Группы D. От Дании и Ирландии эта сборная отстает на 4 пункта.

    На старте квалификационного раунда подопечные Владимира Петковича в Тбилиси одолели Грузию (0:2). А несколькими днями позже хозяева поединка в Базеле разошлись миром с датчанами (3:3).

    После этого Швейцария уже в Лиге наций потерпела поражение от Португалии (3:1), а также уступила англичанам в серии пенальти (0:0, 5:6).

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    Затем эта сборная не выявила сильнейшего в битве с Ирландией (1:1), а 8 сентября подопечные Петковича разгромили Гибралтар (4:0). Последний на данный момент поединок швейцарцы проиграли Дании (1:0).

    Ирландия

    На счету «парней в зеленом» в текущем отборочном цикле имеется 6 матчей. В них команда сумела набрать 12 очков и занять 1 место в таблице Группы D.

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    • В 1 туре квалификационного раунда ирландцы с минимальным преимуществом победили Гибралтар (0:1), во втором — Грузию (1:0), а в июне «зеленая армия» сыграла вничью с Данией (1:1).

    Затем подопечные Мика Маккарти вновь взяли верх над Гибралтаром (2:0), а следующая встреча в Дублине завершилась миром в противостоянии со Швейцарией (1:1).

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    10 сентября Ирландия провела товарищеский поединок с Болгарией, в котором одолела соперников (3:1). А игра 12 октября с Грузией прошла без забитых мячей (0:0).

    Прогноз

    На победу Швейцарии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,59, на ничью — 3,95, а на победу Ирландии — 6,50.

    Хозяевам поединка крайне важно завоевать 3 очка. Наш прогноз на матч — победа Швейцарии с коэффициентом 1,59. 0

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