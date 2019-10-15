Швейцария — Ирландия. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 15 октября 2019 года

Швейцария
В данной отборочной кампании к Евро-2020 швейцарцы приняли участие в 5 матчах, в ходе которых они заработали 8 баллов и расположились на 3 строчке в таблице Группы D. От Дании и Ирландии эта сборная отстает на 4 пункта.
На старте квалификационного раунда подопечные Владимира Петковича в Тбилиси одолели Грузию (0:2). А несколькими днями позже хозяева поединка в Базеле разошлись миром с датчанами (3:3).
После этого Швейцария уже в Лиге наций потерпела поражение от Португалии (3:1), а также уступила англичанам в серии пенальти (0:0, 5:6).
Затем эта сборная не выявила сильнейшего в битве с Ирландией (1:1), а 8 сентября подопечные Петковича разгромили Гибралтар (4:0). Последний на данный момент поединок швейцарцы проиграли Дании (1:0).
Ирландия
На счету «парней в зеленом» в текущем отборочном цикле имеется 6 матчей. В них команда сумела набрать 12 очков и занять 1 место в таблице Группы D.
В 1 туре квалификационного раунда ирландцы с минимальным преимуществом победили Гибралтар (0:1), во втором — Грузию (1:0), а в июне «зеленая армия» сыграла вничью с Данией (1:1).
Затем подопечные Мика Маккарти вновь взяли верх над Гибралтаром (2:0), а следующая встреча в Дублине завершилась миром в противостоянии со Швейцарией (1:1).
10 сентября Ирландия провела товарищеский поединок с Болгарией, в котором одолела соперников (3:1). А игра 12 октября с Грузией прошла без забитых мячей (0:0).
Прогноз
На победу Швейцарии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,59, на ничью — 3,95, а на победу Ирландии — 6,50.
Хозяевам поединка крайне важно завоевать 3 очка. Наш прогноз на матч — победа Швейцарии с коэффициентом 1,59. 0