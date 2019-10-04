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    Покажут ли команды в Амьене атакующий футбол?

    «Амьен» — «Марсель». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Франции 4 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Амьен Прогнозы на Марсель
    Прогноз на «Амьен» — «Марсель»
    Дарио Бенедетто
    В девятом туре французской Лиги 1 «Амьен» будет принимать «Марсель». Игра пройдет на «Стад де ла Ликон» 4 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Амьен» — «Марсель».
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Амьен»

    После 8 матчей чемпионата команда из одноименного французского города имеет в своем активе 8 очков. И лишь благодаря второстепенным показателям этот коллектив занимает 16 место в турнирной таблице.

    На старте сезона гости встречи на «Альянц Ривьера» проиграли «Ницце» (2:1). Но спустя неделю «Амьен» сенсационно победил «Лилль» (1:0).

    В 3 туре Лиги 1 команда вновь осталась без набранных очков, поскольку дома уступила «Нанту» (1:2). А в следующем матче чемпионата подопечные Луки Элснера оказались слабее «Тулузы» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    По завершении паузы на отборочный цикл к Евро-2020 «Амьен» расписал мировую с «Лионом» (2:2), затем одолел «Мец» (1:2), однако, несколькими днями позже команда проиграла «Бордо» (1:3). В 8 туре первенства коллектив Элснера заработал 1 балл в противостоянии с «Анже» (1:1).

    «Марсель»

    На данный момент этот коллектив располагается на 5 месте в турнирной таблице чемпионата. За 8 матчей южане заработали 13 очков.

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  • 27/09/2019

    • Проиграв в стартовой встрече нового сезона «Реймсу» (0:2), подопечные Андре Виллаша-Боаша больше никому не уступали в регулярном первенстве.

    17 августа «Марсель» не выявил победителя в противостоянии с «Нантом» (0:0), а спустя неделю «провансальцы» одолели «Ниццу» (1:2). В 4 туре Лиги 1 бело-голубые взяли верх над «Сент-Этьеном» (1:0).

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    По завершении квалификации на Евро-2020 южане оказались сильнее «Монако» (3:4). После этого «Марсель» трижды сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), «Дижоном» (0:0) и «Ренном» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Амьена» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,10, на ничью — 3,30, а на победу «Марселя» — 2,44.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,59. 0

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