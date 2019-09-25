«Луч-Энергия» — «Динамо». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

В 1/16 финала Кубка России «Луч-Энергия» будет принимать «Динамо». Матч состоится 25 сентября на стадионе «Динамо». Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Луч-Энергия» — «Динамо».

«Луч-Энергия»

В предыдущей стадии Кубка России команда из Владивостока минимально переиграла клуб «Чита» (0:1), благодаря чему и оказалась в 1/16.

Тот матч прошел 21 августа, но вот сейчас результаты «приморцев» нельзя назвать выдающимися. В последних 5 поединках подопечные Рустема Хузина смогли победить лишь раз.

В рамках 12 тура ФНЛ «тигры» взяли верх над «Мордовией» в выездной встрече (1:2). Следующие матчи в первенстве «Луч-Энергия» завершил с ничейным результатом.

Клуб из Владивостока расписал мировую с «Нижним Новгородом» (0:0), а также не сумел выявить сильнейшего в противостоянии с «Армавиром» (0:0).

Все прогнозы на футбол

Если говорить о турнирных делах, то коллектив Хузина после 14 матчей имеет в своем активе 18 очков и занимает 11 место в таблице.

«Динамо»

На сегодняшний день московский коллектив принял участие в 10 встречах в рамках РПЛ. За все это время «Динамо» набрало 10 очков и заняло 11 позицию в турнирной таблице.

Последний раз бело-голубые побеждали в конце лета. В выездном поединке 24 августа подопечные Дмитрия Хохлова расправились с «Тамбовом» (0:2).

Затем москвичи разошлись миром с «Крыльями Советов» (0:0), а чуть позже они не смогли справиться с латвийским РФШ в товарищеском матче (1:1).

В 9 туре Премьер-лиги «Динамо» не выявило сильнейшего в домашнем поединке с «Уфой» (0:0), а 22 сентября коллектив Хохлова потерпел поражение от «Сочи» (2:3).

Прогноз

Победа клуба «Луч-Энергия» оценивается коэффициентом 3,75, ничья — котировкой 3,05, а победа «Динамо» — 2,12.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Динамо» больше 1 с коэффициентом 1,67. 0