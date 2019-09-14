«Брест» — «Ренн». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч 14 сентября 2019 года

В Бресте состоится поединок 5 тура французской Лиги 1, в котором сойдутся местный клуб «Брест» и вторая команда нынешнего розыгрыша «Ренн». Матч пройдет на «Стад Франсис Ле Бле». Начало в 21:00 по мск. Прогноз на «Брест» — «Ренн».

«Брест»

Новичок Лиги 1 «Брест» сейчас занимает 12 место в таблице. У него 5 очков, благодаря двум ничьим и одной победе. Что касается забитых и пропущенных голов, то на данный момент статистика отрицательная — 3 забитых и 5 пропущенных.

Первые два тура оказались для клуба ничейными. Хозяева расписали мировую с довольно непростыми соперниками — «Тулузой» и «Сент-Этьеном». Во всех случаях счет составил 1:1.

Все прогнозы на Лигу 1

Позже «красно-белые» выиграли дома у «Реймса» с результатом 1:0. В четвертом туре команда потерпела первое поражение, уступив на выезде «Ниму» 3:0.

Подметим, что на данный момент «Брест» имеет прекрасную домашнюю статистику. Уже 6 матчей кряду клуб не уступает на своем поле.

«Ренн»

«Ренн» смог вырваться на вторую строчку. Сейчас гости имеют 9 очков. Они выиграли 3 поединка и один раз уступили.

После поражения в Суперкубке Франции от ПСЖ 2:1, «красно-черные» взяли три очка в матче с «Монпелье» (0:1). После команда неожиданно выиграла у ПСЖ 2:1 и взяла верх над «Страсбуром» (0:2).

Удачная серия была прервана в поединке с «Ниццой», в котором клуб потерпел неудачу, проиграв 1:2.

Стоит обратить внимание на то, что «Ренн» не пропускал в последних трех играх чемпионата Франции, которые проводились в гостях. Также можно добавить, что коллектив выигрывал в двух таймах в трех выездных матчах кряду.

Прогноз

«Ренн» был сильнее в 5 гостевых поединках с «Брестом». В 5 из 7 встреч хозяева не могли забить «красно-черным».

Вполне заслужено гости являются фаворитами, однако перевес в их сторону небольшой — 3.25 на первую команду и 2.35 на вторую. Ничья оценена коэффом 3.35.

«Брест», скорее всего, поборется за ничью. Все-таки у них вышло в матчах со «Страсбуром» и «Сент-Этьеном». Предлагаем исход «Победа "Рена" в один мяч или ничья». Коэффициент составляет 1.90. 0