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    Потеряет ли сборная России очки в Глазго?

    Шотландия — Россия. Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 6 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную России Прогнозы на футбол России
    Прогноз на Шотландия — Россия
    Сборная России
    В пятницу, 6 сентября, сборная России сыграет со сборной Шотландии в рамках отбора к грядущему чемпионату Европы-2020. Матч пройдет в Глазго на арене «Хэмпден Парк» и начнется в 21:45 мск. Прогноз на Шотландия — Россия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 06 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.70
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    Шотландия

    В Лиге наций осенью шотландская сборная выступила успешно, завоевав повышение в классе. Шотландцы заняли первое место в одной группе с Израилем и Албанией в Дивизионе С, одержав три победи в четырех матчах.

    Осенью 2018 года шотландцы провели контрольный матч с действующим чемпионом Европы Португалией, но проиграли — 1:3.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Квалификацию к Евро-2020 шотландцы начали неудачно, крупно проиграв на выезде Казахстану (0:3). После этого в команде сменился тренер: Стив Кларк заменил Алекса Маклиша.

    Во втором туре розыгрыша «горцы» прогнозируемо легко одолели Сан-Марино (2:0), а в третьем туре с трудом вырвали победу на последних минутах в домашнем матче с Кипром (2:1).

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  • 12/06/2019

    • В последнем матче, в отборе Евро-2020 в июне Шотландия на выезде уступила Бельгии со счетом 0:3.

    В группе I Шотландия на четвертом месте с 6 очками, уступая команде Казахстана, у которой также 6 очков, по дополнительным показателям.

    Россия

    После ЧМ-2018, где сборная России в четвертьфинале уступила Хорватии, подопечные Черчесова в своей группе Лиги наций стали вторыми, пропустив шведов вперед по дополнительным показателям.

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    Отбор к Евро-2020 россияне начали в марте с выезда в Брюссель, где были без шансов обыграны командой Бельгии — 1:3. Через три дня сборная России разгромила на выезде Казахстан (4:0).

    В июне российская команда провела контрольный матч с «Чертаново» (6:0), после чего в отборе Евро-2020 на своем поле разгромила сборную Сан-Марино (9:0)

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  • 27/08/2019

    • В последнем матче сборная России в июне не без труда обыграла команду Кипра (1:0). Единственный гол забил в первом тайме Алексей Ионов.

    В группе I сборная России после 4-х туров идет на втором месте с 9 очками, на 3 очка отставая от Бельгии.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают полное преимущество гостям: победа России — 2.70, победа Шотландии — 2.85, ничья — 3,00.

    Шотландцы на своем поле играют довольно уверенно, выиграв оба матча Лиги Наций и не упустив победу над Кипром. Прогнозируем, что сборная России может потерять очки в Глазго.

    Матч вряд ли получится сильно результативным, особенно если вспомнит минимальную победу россиян над Кипром. Интересны варианты ТМ 2, за 1,55 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0

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    Шотландия — Россия. Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 6 сентября 2019 года. Прогноз на Шотландия — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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