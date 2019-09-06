Шотландия — Россия. Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 6 сентября 2019 года

В пятницу, 6 сентября, сборная России сыграет со сборной Шотландии в рамках отбора к грядущему чемпионату Европы-2020. Матч пройдет в Глазго на арене «Хэмпден Парк» и начнется в 21:45 мск. Прогноз на Шотландия — Россия.

Шотландия

В Лиге наций осенью шотландская сборная выступила успешно, завоевав повышение в классе. Шотландцы заняли первое место в одной группе с Израилем и Албанией в Дивизионе С, одержав три победи в четырех матчах.

Осенью 2018 года шотландцы провели контрольный матч с действующим чемпионом Европы Португалией, но проиграли — 1:3.

Все прогнозы на Евро-2020

Квалификацию к Евро-2020 шотландцы начали неудачно, крупно проиграв на выезде Казахстану (0:3). После этого в команде сменился тренер: Стив Кларк заменил Алекса Маклиша.

Во втором туре розыгрыша «горцы» прогнозируемо легко одолели Сан-Марино (2:0), а в третьем туре с трудом вырвали победу на последних минутах в домашнем матче с Кипром (2:1).

В последнем матче, в отборе Евро-2020 в июне Шотландия на выезде уступила Бельгии со счетом 0:3.

В группе I Шотландия на четвертом месте с 6 очками, уступая команде Казахстана, у которой также 6 очков, по дополнительным показателям.

Россия

После ЧМ-2018, где сборная России в четвертьфинале уступила Хорватии, подопечные Черчесова в своей группе Лиги наций стали вторыми, пропустив шведов вперед по дополнительным показателям.

Отбор к Евро-2020 россияне начали в марте с выезда в Брюссель, где были без шансов обыграны командой Бельгии — 1:3. Через три дня сборная России разгромила на выезде Казахстан (4:0).

В июне российская команда провела контрольный матч с «Чертаново» (6:0), после чего в отборе Евро-2020 на своем поле разгромила сборную Сан-Марино (9:0)

В последнем матче сборная России в июне не без труда обыграла команду Кипра (1:0). Единственный гол забил в первом тайме Алексей Ионов.

В группе I сборная России после 4-х туров идет на втором месте с 9 очками, на 3 очка отставая от Бельгии.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают полное преимущество гостям: победа России — 2.70, победа Шотландии — 2.85, ничья — 3,00.

Шотландцы на своем поле играют довольно уверенно, выиграв оба матча Лиги Наций и не упустив победу над Кипром. Прогнозируем, что сборная России может потерять очки в Глазго.

Матч вряд ли получится сильно результативным, особенно если вспомнит минимальную победу россиян над Кипром. Интересны варианты ТМ 2, за 1,55 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0